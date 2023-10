Humanitarna katastrofa u Pojasu Gaze

Foto: FoNet/AP

14. 10. 2023. / 17.08

Osmi dan traju sukobi izraelske vojske i Hamasa. Kako prenose mediji, oklopna vozila i tenkovi izraelske vojske gomilaju se na granici sa Pojasom Gaze pred najavljenu kopnenu invaziju. Mobilisano je preko 300.000 rezevista koji su pohrlili i celog sevet da se jave u svoje jedinice.

Rok koji je Izrael dao Palestincima da napuste sever Gaze je istekao. Poručeno je da se blokada električne energije, vode, hrane i druge robe neće završiti dok ne budu oslobođeni civili koje je oteo Hamas.

Hiljade ljudi beži u ogromnim kolonama. Osoblje bolnice Al Avda odbilo je zahtev za evakuaciju jer ne žele da ostave pacijente u teškom stanju koje nije moguće transportovati.

Palestinski izaslanik u UN Rijad Mansur apelovao je na generalnog sekretara svetske organizacije Antonija Gutereša da zaustavi "zločin protiv čovečnosti" koji sprovodi Izrael pozivom da se gotovo polovina stanovništva iseli sa severa na jug Pojasa Gaze.

"To je nemoguće", poručuju zvaničnici Ujedinjenih nacija. Pored toga, tim ljudim nije nigde obezbeđen smeštaj, niti snabdevanje hranom i vodom.

Pročitajte još Kako sam ponovo postao Jevrejin

Gaza je bez struje. U bolnicama nema više slobodnih mesta, nema lekova. Ponestaje vode za piće. Bolnički genertori gotovo da nemaju više goriva.

Kako prenosi Al Džazira, humanitarna situacija u Gazi se pogoršava iz sata u sat – od krizne je postala katstrofalna. Mnogi ljudi sa severa napustili su svoje kuće nakon što su primili obaveštenje izraelskih snaga koje su letke sa upozorenjem da se evakuišu bacale iz vazduha.

Desetine hiljada Palestinaca više nema krov nad glavom. Traže mesta za život ili idu u škole UN-a koje su već pune.

Tri bolnice u severnom delu Pojasa Gaze dobile su nalog za evakuaciju.

Napadnut konvoj civila

Na severu Gaze napadnut je konvoj palestinskih civila, nakon što je Izrael poručio stanovnicima da napuste tu oblast i da im je obezbeđen prolaz, izveštva Al Džazira.

“Situacija je dostigla vrhunac”, rekla je Franćeska Albanese, UN-ov posebni izvestilac za stanje ljudskih prava na palestinskoj teritoriji.

BBC je potvrdio da se napad izraelskih snaga na izbegličku kolonu dogodio u ulici Salah-al-Din, jednoj od dve evakuacione rute iz severa Gaze ka jugu.

Pročitajte još Izraelski 9/11: Erupcija zamrznute mržnje

Put je bio zakrčen ceo dan, jer su se stanovnici Gaze sa severa pridržavali izraelskog upozorenja da napuste oblast.

U konvoju su uglavnom bili žene i deca. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je ubijeno oko 70 ljudi na licu mesta i okrivljuje Izrael za napad.

Izraelske odbrambene snage kažu da istražuju napad, ali tvrde da "neprijatelj pokušava da spreči civile da napuste sever".

Palestinske medicinske službe i ekipe civilne odbrane bile su na meti izraelskog napada na mestu spasilačke operacije u severnoj Gazi, saopštilo je palestinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti.

"Okupacione snage gađaju posade civilne odbrane i medicinske službe dok su radile na spasavanju mučenika i ranjenika iz kuće porodice Dahman u severnom pojasu Gaze, rano jutros, u subotu“, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

UN: Situacija pitanje života i smrti

Ujedinjene nacije su situaciju u Pojasu Gaze opisale kao "pitanje života i smrti", upozoravajući da je snabdevanje čistom vodom za dva miliona ljudi opasno dovedeno u pitanje.

UN su, takođe, upozorile na sve veći rizik od bolesti koje se prenose vodom, preneo je CNN.

"To je postalo pitanje života i smrti. To je neophodno gorivo treba sada da se isporuči u Gazu da bi voda bila dostupna za dva miliona ljudi", naveo je u saopštenju generalni komesar Agencije UN za pomoć i rad palestinskih izbeglica Filipe Lazarini.

On je ukazao na razarajući uticaj blokade na Gazu, koja već nedelju dana nije dobila novu humanitarnu pomoć.

"U pojasu Gaze ponestaje čiste vode, nakon što su prestali da rade njeno postrojenje za vodu i javne vodovodne mreže. Ljudi su sada primorani da koriste prljavu vodu iz bunara, povećavajući rizik od bolesti koje se prenose vodom. U Gazi, takođe, nema struje od 11. oktobra, što utiče na vodosnabdevanje", navodi se u saopštenju.

Agencije UN za pomoć i rad palestinskih izbeglica je bila prinuđena da premesti svoje centralne aktivnosti iz grada Gaze na lokaciju na jugu Pojasa Gaze nakon izraelske naredbe za evakuaciju koja je u petak izdata.

Agencija je upozorila da voda sada, takođe, nestaje i na novoj lokaciji, jer hiljade raseljenih civila sa severa Gaze i dalje pristižu.

"Samo u proteklih 12 sati, stotine hiljada ljudi je raseljeno. Egzodus se nastavlja dok se ljudi sele u južne delove Pojasa Gaze. Skoro milion ljudi je raseljeno za samo nedelju dana", navodi se u saopštenju.

Prema Lazarinijevim rečima, sada mora da se transportuje gorivo u Gazu

"Gorivo je jedini način da ljudi imaju ispravnu vodu za piće. Ako tako ne bude, ljudi će početi da umiru od teške dehidracije, među njima i mala deca, stariji i žene. Voda je sada poslednja preostala linija spasa", dodao je Lazarini.

On je apelovao da se ukine blokada slanja humanitarne pomoći.

Gutereš: Nemoguć poduhvat

Generalni sekretar UN Antonio Gutereš izjavio je da je potreban hitan humanitaran pristup Gazi i da je premeštanje tolikog broja ljudi pod ovim uslovima izuzetno opasno.

"Međunarodno humanitarno pravo i zakon o ljudskim pravima moraju se poštovati", rekao je Gutereš u Ujedinjenim nacijama.

Šef Hamasa Ismail Hanije optužuje Izrael da je počinio ratne zločine i da vazdušnim udarima na blokiranu teritoriju sprečava ulazak humanitarne pomoći u pojas Gaze.

"Izraelska zlodela predstavljaju ratne zločine“, istakao je Hanije u pismu upućenom generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guteresu koje je objavljeno na veb-stranici te palestinske grupe.

Hamas poziva palestinske civile da nee slušaju Izrael i nikuda ne idu. Izrale i SAD optužuju Hamas da hoće da koristi civile kao živi đtit.

Ne može bez prekida vatre

Tamer Kuarmout, analitičar na Institutu za diplomske studije u Dohi, rekao je za Al Džaziru da ne postoji nešto poput humanitarnog koridora bez potpunog prekida vatre.

“Nikada nisam čuo za humanitarni koridor pod vatrom. Jedina stvar da bi ljudi bili sigurni je trenutni prekid vatre, stvaranje sigurnih zona”, dodao Kuarmout.

Međutim, pitanje je da li će izraelska vlada, koja izgleda da je sve spremnija da pokrene kopnenu invaziju na Gazu uz široku međunarodnu podršku, sesti za pregovarački sto.

On smatra da bi arapske zemlje, posebno one koje su normalizovale odnose sa Tel Avivom, trebalo da imaju veći uticaj i kažu: “Dosta je”.

Kao da je miliona ljudi na putu od Slavije do Obrenovca

Aleksandar Životić, profesor Filozofskog fakulteta, ističe da se situacija sada može nazvati velikom humanitarnom katastrofom, jer ako se svi ti ljudi pomere ka jugu, to će biti ogroman broj na veoma malom prostoru. Upozorava da će doći do ogromnih problema, posebno što sve linije snabdevanja Gaze vode preko teritorije pod kontrolom izraelskih snaga.

Na prostoru severa Gaze procenjuje se da ima oko 1.100.000 ljudi. Životić navodi da informacije govore da se oko 400.000 ljudi pomerilo ka jugu.

"Kad se kaže sever-jug, čovek može da pomisli da se radi o nekom ogromnom prostoru i nekom velikom pomeranju. Ali vidite, to je prostor od nekih 360 km2 ukupno. Dakle, to je dužine 40 km i širine 9 km. Predstavimo ljudima neku bližu sliku. To je, recimo, od Slavije do Obrenovca prostor širine 9 km. A tu imate dva miliona ljudi. Pritom, postoje određeni koridori, ali nigde nije jasno naznačeno kuda da se izvlače", ukazuje profesor.

Objašnjava da će, ako se sad svi oni pomere u južni deo, to biti ogroman broj ljudi na izuzetno malom prostoru. Oni ne mogu preko Rafe u Egipat, ne mogu na teritoriju pod kontrolom izraelskih snaga i tu će, upozorava, sada doći do ogromnih problema, posebno što sve linije snabdevanja Gaze vode preko teritorije pod kontrolom izraelskih snaga.

B.G./RTS/Aj Džazira/CNN/BBC