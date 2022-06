Hrvatska: Zabranila korišćenje motike

Gubici zbog pogrešnog prevoda: Usevi

5. 6. 2022. / 13.01

Vest da je Hrvatska poljoprivrednicima zabranili korišćenje motike je i tačna i netačna. Naime, u uputstvu koje je država podelila poljoprivrednicima piše da ne koriste motiku, ali to uputstvo nije tačno.

Još tačnije – uputstvo je pogrešno prevedeno.

Naime, Hrvatska je uključena u evropski strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), koji je EU uspostavila još 1962. godine. ZPP određuje zajedničku evropsku strategiju razvoja poljoprivrede na nivou svih članica EU, s tim što svaka članica stvara svoju strategiju koja uvažava njene posebnosti, potrebe i ciljeve.

U okviru ZPP je mera "Mehaničko uništavanje korova unutar redova višegodišnjih nasada", i usko je vezana za ekološku proizvodnju. Cilj joj je smanjnenje pesticida i motivisanje poljoprivrednika da korov uklanjaju fizički, a ne hemijski.

U tom dokumentu piše da treba podsticati "mechanic“ uništavanje korova, što znači da korov treba uništavati bez korišćenja hemijskih sredstava, dakle ručno ili mašinom.

Međutim, neko ko je dokument prevodio na hrvatski jezik, protumačio je da to znači "mehanizovano“. To dalje znači da Hrvatska svojim poljoprivrednicima zabranjuje da koriste motiku, a to dalje znači mogućnost da Hrvatsku izgubi projekat i – milione evra.

Greška prevodioca bi, naravno, mogla da se ispravi, ali birokratija ima neke svoje pravne razloge zbog kojih to ne čini, a i nikako ne bi da priznavanjem greške ruši svoj autoritet.

I, sad: oni koji se prijave za fondove EU pozivaće se na pogrešno preveden dokument i – kraj se može naslutiti. Stradaće prvo ekološki poljoprivrednici pa zatim i država.

Ministarstvo poljoprivrede se ne oglašava.

