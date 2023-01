GUP kao pamflet za investitore

Foto: M. Milenković

20. 1. 2023. / 10.05

Prošle nedelje je istraživanje BIRN-a pokazuje da je u poslednjih sedam godina u Beogradu ozakonjeno više od 450.000 kvadrata stambenih objekata. Takođe i da je vrednost ovog posla veća od milijardu evra. Zato je prvo pitanje urbanistkiniji Kseniji Radovanović da li su je iznenadili nalazi BIRN-a o masovnoj nelegalnoj legalizaciji divlje gradnje u Beogradu?

KSENIJA RADOVANOVIĆ: Nisu me iznenadili. Nažalost. Društvo jeste dobilo još jedan važan pokazatelj do koje mere je vlast spremna da omogući razgradnju same države, zarad interesa pojedinaca i kapitala. Mahali su nam pred očima da se bave rešavanjem problema nelegalne gradnje, a otvorili su i sa namerom držali otvorenim prostor za organizovani kriminal. Zapanjilo me jeste, od te svesti ne odustajem, ali ne mogu da kažem da sam iznenađena: dno je ovde očigledno pomično. ..

