Gradonačelnik i besplatni udžbenici: Gde je najavljeni novac iz budžeta

Kako dobru zamisao sprovesti u delo: Aleksandar Šapić

Foto: Tanjug

27. 2. 2023. / 18.42

"Ako vi nećete, ima ko hoće“, rekao je danas gradonačelnik Aleksandar Šapić izdavačima i završio desetominutni sastanak na koji je kasnio 20 minuta.

Tema sastanka je bila – besplatni udžbenici za sve učenike beogradskih i osnovnih škola, a prisutno je bilo dvadesetak izdavača, predstavnika Udruženja izdavača za udžbenike i nastavna sredstva. Ovo je bio drugi njihov sastanak.

Izdavači su zatečeni ovakvim odnosom gradske vlasti prema njima. Dogovorili su se da budu jedinstveni i da saopšte zajednički predlog Gradu kako da se sprovede odluka o besplatnim udžbenicima.

Jedino što su izdavači mogli da zaključe tokom današnjeg susreta sa gradonačelnikom, je da projekat nije razrađen i da postoji mahom na usmenim dogovorima.

Izdavačima ne odgovara plaćanje na osam rata počevši tek od januara 2024. kao što predlaže Grad zato što ne mogu da posluju uz takvu dinamiku plaćanja, a šemu plaćanja smatraju neodrživom.

Naime, Grad je predložio da novac za udžbenike uplati školama, a da ga škole uplate izdavačima. Izdavači podsećaju da je račun mnogih beogradskih škola u blokadi, što znači da one neće biti u mogućnosti da izdavačima plate dobijene udžbenike.

Čudi ih taj predlog laćanja na rate zato što je gradonačelnik, najavljujući u decembru da će svi đaci iz prestoničkih škola dobiti besplatne udžbenike od 1. septembra, rekao da novca u budžetu za 2023. ima i da će školske knjige, kao i besplatni vrtići, biti mogući zahvaljujući uštedama.

Šapić je tada objasnio da se "do novca došlo racionalizacijom”, i da "nije podignut nijedan novi namet” Beograđanima, a besplatni vrtići i udžbenici samo su deo novca iz "budžeta brige o ljudima”, koji su usmereni na pomoć mladima za zasnivanje porodice i povećanje nataliteta. Gostujući u Beogradskoj hronici na RTS-u istakao je da je reč, pre svega, o postavljanju političkih prioriteta i da je to politička odluka i procena da je to nešto što je važno za Beograđane.

Sad se izdavači pitaju gde je taj novac iz budžeta o kome je govorio gradonačelnik.

Napominju takođe i da nije jasno kako će škole birati udžbenike.

Ocenjuju i da Grad nema iskustva sa organizovanjem distribucije udžbenika svoj deci u svim školama, kao i da ne uviđa obimnost i složenost tog dela posla.

Smatraju da je predlog gradonačelnika neprecizan, neprihvatljiv, i da je kontraproduktivan. Odlučili su da mu sami predlože uslove koji bi odgovarali i njima u Gradu, i način kako da se realizuje njegova zamisao da beogradska deca uče iz besplatnih udžbenika.

Šapićevu izjavu "Ako vi nećete, ima ko hoće“ smatraju, naravno, kao pritisak, ali im nije jasno na kog je to izdavača gradonačelnik mislio, s obzirom da su svi u Udruženju jedinstveni.