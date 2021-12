Gorica Popović u Gornjim Nedeljicama: Kako li je kad rušiš sopstvenu kuću

Vesti

Zakon o eksproprijaciji ne sme da prođe: Gorica Popović

7. 12. 2021. / 12.00

Intervju

Dvadeset poznatih glumaca u nedelju je posetilo Gornje Nedeljice, kako bi podržali meštane ovog i okolnih sela u nastojanju da spreče otvaranje rudnika jazarita u lozničkom kraju.

Među njima su bili Svetlana Bojković, Gorica Popović, Vesna Čipčić, Anita Mančić, Tihomir Stanić, Bojan Dimitrijević, Milutin Milošević, Jovo Maksić, kao i Marko Janjić i Dragan Mićanović, poreklom Lozničani.

"Hteli smo da čujemo ljude iz Gornjih Nedeljica i da vidimo kako sve to tamo zaista izgleda“ kaže glumica Gorica Popović.

"Utisci su snažni. Taj narod je hrabar, rešen da se bori da Rio Tinto ne kopa njihove njive. To je očigledno. Bilo je vrlo dramatično“, priča Gorica.

Pokazali su im teren sa bušotinama, deo na kome se vrše istraživanja. "Tamo nekakve cevi vire iz zemlje, a u prečniku od nekoliko metara oko njih nema rastinja. Nema ničega, mrtva zemlja“, kaže Popović

Dodaje da su im meštani ispričali da su jednog dana tu došle srne i da su se otrovale. Lovačko društvo se tada žalilo i dobilo odštetu od Rio Tinta. Ali njima "novac ništa ne znači, njima treba njihova zemlja. “

Najstrašnije su, kaže Gorica Popović, prazne kuće. "Nisu to kuće u kojima nikog nema, to su devastirane kuće. Domaćini su bili u obavezi da ih sami poruše, valjda zato što Rio Tinto ima prava da ih kupi ali nema prava da ih ruši, i to je strašno. Ne mogu da zamislim kako izgleda rušiti sopstvenu kuću“.

Domaćini su im pričali kako su skidali crep sa svog krova, obijali prozore, vrata, pa sada "izgleda kao da je rat prošao kroz selo.“

Meštani su glumcima pričali i o pritiscima Rio Tinta da se isele, o potkupljivanju. Zato, kaže Gorica Popović "Zakon o eksproprijaciji ne sme da prođe. Ako prođe, država bi bez pitanja mogla da im uzme imanja. "

Tačno je da je sve ovo sa Rio Tintom počelo pre sadašnje vlasti, kaže, "ali nije trebalo da se nastavi. Pita se zašto je ova vlast produžila nešto "što je loše počelo i halapljivo ga nastavila“ i konstatovala da se "to tako ne radi.“

Gorica Popović ima utisak da država neće odustati od izgradnje rudnika. "Velike pare su uložene u to, i ne verujem da mogu da se vrate. Situacija je mnogo zamršena. A ovo je plodna zelja i ne hrani samo ljude koji na njoj žive nego i sve nas“.

Ona smatra da će ovi ljudi morati da se isele i da će zemlja ostati pusta ako se Zakon o eksproprijaciji usvoji. Džaba što im je predsednik Vučić obećavao puteve i škole ako nema ko da ih koristi. "Ništa od ovoga nije moralo da se desi. Šteta.“

Dan pre glumaca u Gornjim Nedeljicama bio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Da li su namerno došli odmah nakon predsednika?

Gorica Popović kaže da je njihov dolazak planiran pre mesec dana i otkazan zato što je bilo teško uskladiti obaveze svakog od njih i da im je ova nedelja bila prvi slobodni dan.

Predsednikovu opasku povodom učešća nekih glumaca i javnih ličnosti na skupovima građana koji su prethodne dve subote blokirali saobraćajnice po Srbij,i da niko od njih nikad nije bio u Gornjim Nedeljicama i da ni ne znaju zašto protestuju, Gorica Popović ovako komentariše:

"Da li je predsednik otišao da vidi zemlju iz koje izlaze cevi? Da li je video porušene kuće? Šta on misli o tome, kako se oseća?“

Najavu nastavka građanskog protesta Gorica Popović smatra opravdanim. "Raduju me. Nešto se dešava i ne može da se zaustavi. Toliki broj ljudi, to je snaga, i to je dobro!“

