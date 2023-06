Glumci tužili Nebojšu Bakareca i Maju Gojković: Dosta je bilo!

Očekujem da sud neće slušati vlast: Branislav Trifunović

Foto: Bojan Stekic

7. 6. 2023. / 16.11

Juče su glumci podneli dve tužbe protiv predstavnika vlasti.

Protiv Nebojše Bakareca narodnog poslanika SNS, zbog izjave u kojoj je naveo njihove navodne zarade, grupnu tužbu podneli su Svetlana Bojković, Gorica Popović, Dragan Bjelogrlić, Nikola Kojo, Sergej Trifunović, Gordan Kičić, Marko Janketić, Branislav Trifunović i Milan Marić.

Protiv Maje Gojković, potpredsednice Skupštine i ministarke kulture, tužbu je podneo glumac Nikola Kojo, takođe zbog izjave o glumcima.

Bakarec je prošle nedelje u Skupštini Srbije poimence naveo koliko su novca dobili pomenuti glumci od Telekoma za televizijske serije, a prethodno je to isto uradio i na Tviter nalogu, dok je Maja Gojković reagujući na komentar Nikole Koja povodom skupa SNS-a rekla između ostalog da on "izvrće činjenice kako bi se sakrila i potcenila podrška Vlade Srbije i aktuelne vlasti filmskim radnicima, koje do 2012. godine praktično nije bilo“.

"Dosta je bilo! Krajnje je vreme da se reaguje na svo to huškanje i svakodnevnu mržnju“, kaže za portal "Vremena“ Branislav Trifunović. "Dosta su trovali i delili narod, sad da vidimo kako će da odgovaraju pred sudom.“

Samim tim što su podneli tužbu protiv narodnog poslanika, kaže Trifunović, govori da veruju tužilaštvu.

"Naravno da sam čuo šta je premijerka rekla o Bakarčevim izjavama protiv glumaca, ali hoću da verujem da sud nije pod uticajem vlasti i da će postupiti po zakonu.“

A Brnabić je, podsetimo, rekla da je "potpuno jasno da ne treba neko tako da se obraća glumcima", a zatim je dodala "pogrešili smo, ljudi smo, pogrešimo".

Glumci su u tužbu protiv Nebojše Bakareca naveli nekoliko stavki. Trifunović kaže da "čak i da su iznosi naših honorara koje je naveo tačni, on nije smeo da ih javno iznosi. Ugovori su tajni. Samo u tom jednom njegovom potezu su dva osnova za tužbu.“

Trifunović kaže da je Bakarčevu izjavu da država "sponzoriše“ glumce nedostojno komentarisati, a posebno njegovu poruku da su "svi oni slobodni da glume i da im se neće svetiti“.

"Nemam nikakvih reči o takvim izjavama. Kome su one upućene i čemu služe? Znamo šta se postiže huškanjem. Dosta je bilo. Mi smo ćutali zato što smo mislili da će njihov bezobrazluk da prođe sam od sebe, ali se ispostavilo da traje i da se pojačava. E pa ne može.“