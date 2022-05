Glasanje u Velikom Trnovcu: Izborima se nazire kraj

Još uvek bez nove Vlade: Skupštinska sala

Foto: Tanjug

27. 5. 2022. / 23.34

Prema nezvaničnim rezultatima glasanja u Velikom Trnovcu, koalicija Albanaca doline ostala je ispod cenzusa, a za jedno poslaničko mesto nedostajalo im je 11 glasova. Iako su osvojili ubedljivo najviše glasova (598) od ukupnog broja izašlih birača za pristustvo u Parlamentu morali su da osvoje 609 glasova. Socijalistička partija Srbije dobila je šest glasova, koalicija NADA i Alternativa za promene po dva glasa. Prema podacima Crte izlaznost do 19h bila je nešto viša od 48 posto.

Ovo je treći put da se održavaju izbori na biračkom mestu nedaleko od Bujanovca.

Nakon što je postalo jasno da će posle ponavljanja izbora Socijalistička partija Srbije (SPS) izgubiti jedan mandat, a Koalicija Albanaca doline koju vodi Šaip Kamberi ipak preći cenzus, SPS je uložio prigovor i zatražio ponavljanje izbora zbog izbornih nepravilnosti.

Međutim, nije jedan mandat to što je najviše žuljalo SPS. Ponavljanje izbora u okolini Bujanovca postao je alibi za namerno odugovlačenje u pregovorima oko formiranja Vlade. Iako je osvojila najviše glasova na parlamentarnim izborima, Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića na mukama je jer Vladu po prvi put od 2014. godine ne može da formira sama. Situacija u Ukrajini i uvođenje sankcija Rusiji, što EU ne krije da očekuje od Srbije, mesto SPS-a u novoj Vladi postalo je sve neizvesnije.

Zbog svega toga urednik Bujanovačkih Nikola Lazić kaže za portal "Vremena“ da je utisak da su Albanci iz ovog dela Srbije pronađeni kao "žrtveni jarci“ visoke politike i kalkulacija oko formiranja Vlade. On je ocenio da je to nepravedno prema Koaliciji Albanaca doline koji su već tri meseca u konstantnoj kampanji i koji su više puta do sada pokazali da su "motivisani da budu deo institucija Republike Srbije“.

"Ovo je maltretiranje i degradiranje građana. Koalicija koju predvodi Šaip Kamberi pokazala je veliki entuzijazam i zainteresovanost za izborni proces, stalo im je da budu deo Narodne skupštine. Radi se o jednom mandatu, a to je principijelna stvar – ljudi drže do sebe“. Lazić smatra da je ovo kraj izbora, iako bi ponavljanje moglo da potraje u nedogled.

On ocenjuje da je ponavljanje izbora i jedan vid "treniranja strogoće“ nad Albancima iz ovog dela Srbije, koji su pokazali volju da se za svoja prava bore u Skupštini. Dodaje da je više nego jasno da je ovo biračko mesto iskorišćeno samo kao argument za prolongiranje formiranja Vlade, jer "Dačiću jedan mandat ne bi trebalo da znači ništa“.

"Ja ipak verujem da je nakon današnjeg glasanja ovoj agoniji i farsi došao kraj. Nažalost, loša je poruka za demokratiju u Srbiji da Albanci neće imati zasluženo mesto u Parlamentu u kom žele da učestvuju“, zaključuje Lazić.

Ako je ovo i poslednji put da se izbori u ovom mestu ponavljaju, zakon kaže da je RIK dužan da u roku od najkasnije deset dana od proglašenja konačnih rezultata raspodeli poslaničke mandate. Nakon toga u roku od 30 dana predsednik Narodne skupštine iz prošlog saziva dužan je da sazove konstitutivnu sednicu Narodne skupštine na kojoj se raspodeljeni mandati i verifikuju. Za dogovor oko formiranja nove Vlade parlamentarne stranke imaće najviše 90 dana.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com