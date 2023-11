Gde je nestao Vučićev Narodni pokret za državu?

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

6. 11. 2023. / 8.00

"Potrebno je da to bude nova vrednost, novi sadržaj, da bi ljudi u to verovali, da se bore uz taj pokret", izjavio je krajem juna predsednik Srbije Aleksandar Vučić kad je javnosti objasni da je formiranje Narodnog pokreta za državu, prvobitno najavljeno za Vidovdan, odloženo.

Tada je praktično odložio sve za septembar.

Vučić je nedavno ponovo najavio je da će Narodni pokret za državu, čije osnivanje dugo najavljuje, biti formiran "u narednom periodu", ali nije precizirao kada će to da se desi.

Sa idejom da bi mogao da formira Narodnog pokreta za državu, Vučić je izašao pre više od godinu dana. U trenutku kada su novi vanredni parlamentarni izbori već raspisani, sve je izvesnije da do njegovog formiranja neće ni doći, a analitičari tvrde i da je čitava ideja od početka imala određene manjkavosti.

Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže da su dve velike tragedije koje su se dogodile početkom maja uticale na dinamiku formiranja pokreta koji je u junu trebalo da doživi svoju promociju. Drugi razlog, kako kaže, odnosi se na pitanje prioriteta.

"Sada vidimo da se faktički taj pokret neće ni pojaviti kao pokret na ovim izborima nego da će to da bude jedna proširena lista dopunjena nekim imenima poput Milana Stamatovića ili Tomislava Nikolića", rekao je Klačar za Euronews Srbija.

Pročitajte još Vučićev Narodni pokret za državu: Putinov izum za srpsko tržište

Dušan Spasojević, vanredni profesro Fakulteta političkih nauka, ima utisak da se od Narodnog pokreta odustalo.

"Meni od starta nije ni bilo jasno šta bi to moglo da bude i bio sam prilično skeptičan oko potencijala tog pokreta. SPS i SNS su jako dugo na vlasti i nema prostora da sada uvodite nove ljude u politiku ili da se nekako rebrendirate tako da pretpostavljam da ćemo do izbora gledati ono što smo i videli u poslednjih nekoliko dana, a to je pristupanje određenih sportista SNS ili izbornoj listi ili eventualno potezi poput ponovnog pojavljivanja Tomislava Nikolića u aktivnoj politici. Ali mislim da i mimo toga ionako SNS i SPS ne mogu nesto novo da urade. Prosto su na vlasti u 11 godina, pod lupom su i nema baš sad mnogo novih trikova", rekao je Spasojević.

Klačar navodi i da je ovaj pokret od početka imao jedan izazov u svom formiranju, a to je po čemu bi on bio različit od liste koja se okuplja oko SNS, čak i da je Socijalistička partija Srbije postala deo tog pokreta.

"Verovatno jedan od razloga zašto je to išlo sporije jeste i činjenica da je verovatno SNS teško mogla da dođe do nekih novih aktera u tom pokretu. Da bi taj pokret opravdao svoj smisao on je morao da bude različit od koalicije oko SNS, a on može da bude različit samo ako uz sebe uključi neke aktere koji do tada nisu bili deo saradnje SNS", naveo je Klačar.

Pročitajte još Polovina građana nije ni čula za Vučićev Narodni pokret za državu

Još ranije je politikolog Vujo Ilić ocenjuje da su dešavanja u vidu protesta, masovnih ubistava i eskalacije oko pitanja Kosova u prethodnim mesecima značajno uticala na intenzitet angažovanja oko formiranja ovog pokreta.

"Moj glavni utisak po pitanju Narodnog pokreta je da je došlo do odlaganja i to zbog svega što se dešavalo u maju i junu. Dosta je bilo rizično da se sada SNS bavi tim pokretom kada postoje sve ove druge stvari koje su se desile. To su zapravo paralelni procesi zbog kojih je sve to odloženo", smatra Ilić.

B.G./Euronews Srbija