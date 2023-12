Gaza: Izrael nastavlja napade, kritično u bolnici Al-Aksa

Foto: AP/Majdi Mohammed

Izraelske vazduhoplovne snage pogodile su oko 250 ciljeva Hamasa u Gazi u protekla 24 sata, dok su vojne trupe nastavile da lociraju oružje, podzemne tunele, eksploziv i vojnu infrastrukturu te militantne grupe, saopštila je u sredu izraelska vojska.

IDF je saopštila da su njene trupe takođe udarile na "naoružanu terorističku ćeliju" koja je delovala pored škole u ​​severnoj Gazi.

Oni su uputili avion za napad na centralnu oblast Deir al-Balaha, navodi se u saopštenju.

Napad na izbeglički kamp Džabalja

Postoje izveštaji o velikom broju žrtava tokom noći nakon što je izraelska vojska pokrenula napade na ciljeve u izbegličkom kampu Džabalja za koji tvrde da je uporište Hamasa u severnoj Gazi. Izveštaji zasad ne mogu da se potvrde, jer je pristup tom području izuzetno težak, a komunikacije slabe.

Palestinska zvanična novinska agencija VAFA citirala je svedoke koji su rekli da je izraelska vojska "gađala ceo stambeni trg u ‘Bloku 2’ u kampu Džabalja, ubivši i ranivši desetine, uključujući decu i žene".

Još se navodi da je došlo do "serije intenzivnih napada" na kamp, uključujući bombardovanje škole iz vazduha zapadno od Džabalje, u kojoj su smešteni raseljeni ljudi, takođe ubivši i ranjavajući desetine ljudi.

VAFA je takođe objavila da je u sredu rano ujutru šest osoba poginulo, a desetine povređeno u vazdušnom napadu na dve kuće u kampu Nuseirat u centralnoj Gazi, a tri osobe su poginule, dok je nekoliko njih povređeno u napadu koji je gađao kuću u zapadnom logoru u Kan Junisu.

Bolnica Al-Aksa bez goriva i medicinskih zaliha

Skoro 16.000 ljudi ubijeno je u Gazi od napada na Izrael 7. oktobra, navodi se u poslednjem izveštaju palestinskog ministarstva zdravlja na Zapadnoj obali, a na osnovu podataka iz bolnica u Gazi.

Nekoliko video snimaka koje je CNN pregledao u utorak pokazuju velika razaranja u Deir al-Balahu, pri čemu je mnogo žrtava prebačeno u obližnju bolnicu Al-Aksa. Gorivo i medicinske zalihe u bolnici Al-Aksa u centralnoj Gazi dostigle su "kritično nizak nivo" zbog zatvorenih puteva, objavili su Lekari bez granica na društvenim mrežama.

"U bolnicu je sada primljeno 700 pacijenata, a sve vreme pristižu novi. Ponestaje nam osnovnih zaliha za njihovo lečenje“, rekla je Mari-Or Pero Revijal, koordinatorka za hitne slučajeve LBG u Gazi.

Portparol bolnice dr Kalil Al Dakran rekao je za CNN da je više od 90 tela stiglo u ustanovu u utorak, pored 130 osoba koje su povređene. "Bolnica Al-Aksa je jedina bolnica u centralnoj oblasti i ne može da primi toliki broj ljudi, posebno imajući u vidu da masakri nad našim narodom i dalje traju“, rekao je on.

Netanjahu: Zadržati kontrolu u Gazi i posle rata sa Hamasom

Premijer Benjamin Netanjahu rekao je u utorak da bi izraelske trupe trebalo da zadrže kontrolu nad razoružanjem Gaze nakon rata sa Hamasom, ponovo odbacujući ideju da međunarodne snage budu odgovorne za bezbednost u pojasu.

"Gaza mora biti razoružana. A da bi Gaza bila razoružana, postoji samo jedna sila koja to može da obezbedi, a to je IDF“, rekao je Netanjahu na konferenciji za novinare u utorak.

Izraelska vojska je izvestila o intenzivnim borbama u južnoj Gazi dok je opkolila drugi po veličini grad u pojasu Kan Junis.

Blinken: Sankcije izraelskim ekstremistima

U međuvremenu, američki državni sekretar Entoni Blinken najavio je u da će ekstremističkim izraelskim doseljenicima, koji su odgovorni za nasilje na Zapadnoj obali, biti onemogućen ulazak u Sjedinjene Američke Države.

Stejt department sprovodi novu politiku ograničenja viznog režima pojedincima za koje se veruje da su umešani u podrivanje mira, bezbednosti i stabilnosti na Zapadnoj obali, kao i za nasilje ili preduzimanje drugih radnji koje neopravdano ograničavaju pristup civilima osnovnim uslugama, naveo je Blinken u saopštenju, prenosi CNN.

On je istakao da se te sankcije mogu primenjivati i na članove porodica tih osoba i dodao da će Stejt department to primeniti i na Palestince koji su odgovorni za napade na Zapadnoj obali. Blinken nije imenovao nijednu osobu na koju bi se primenila vizna ograničenja, ali je portparol Stejt departmenta Met Miler naveo da se očekuje da će to pogoditi "desetine pojedinaca i potencijalno članove njihovih porodica".

