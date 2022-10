Gabrijel Eskobar: Nije određen nikakav rok

Evropski predlog zahteva brz napredak: Gabrijel Eskobar

22. 10. 2022. / 1.05

"Nije mi poznato da evropski predlog zahteva hitno rešenje u roku od nekoliko nedelja“, rekao je specijalni izaslanih SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar sinoć u emisiji "Oko magazin“ na RTS-u, komentarišući informacije koje su objavili portali na albanskom da je 24. februar krajnji datum do kog Zapad čeka potpise na francusko-nemački predlog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova.

"Ne znam odakle je to poteklo, ali nema rokova“, naglasio je Eskobar.

Uz napomenu da SAD podržavaju evropski predlog koji "svakako zahteva veoma brz napredak u dijalogu“, Eskobar je objasnio je da je "taj predlog i dalje u kontekstu dijaloga koji vodi Evropska unija. Nije na nama da postavljamo rokove. Koliko mi je poznato, nisu ih postavili ni Evropljani".

Pre dva dana u Prištini, Eskobar je u intervjuu za TV Kanal 10 rekao da je na obe strane i na posrednicima da odrede rokove.

"Čuo sam svoje evropske kolege kako govore da je to pitanje nedelja, a ne godina za dogovor, za put napred. Dakle, pored toga, na obe strane i na posredniku je da odrede rokove, ali to treba da bude brzo. Uzimajući u obzir kontekst onoga što se dešava, svako mora da preuzme odgovornost za stvaranje stabilnosti, ne samo u Evropi, već i u regionu“, rekao je on na TV kanal 10.

U četvrtak uveče na TV Prva predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da je u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom čuo za rok od nekoliko nedelja da se reši pitanje Kosova, ali smatra da je to nerealno.

"Vidim da je Kvinta zatražila hitan prijem i pretpostavljam da će mi doneti sve ono što je albanski list objavio da treba uraditi do 24. februara sledeće godine, pa deluje da će po svaku cenu da traže neko rešenje“, rekao je Vučić.

Ambasadori zemalja Kvinte i šef Delegacije EU u Beogradu Emanuele Žofre uručili su juče predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zajednički dokument u kojem izražavaju zabrinutost zbog mogućeg narušavanja stabilnosti u regionu, uoči isticanja roka za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama na Kosovu, saopštio je kabinet srpskog predsednika.

Nije objavljeno da se pregovaralo i o 24. februaru, roku eventualnog potpisivanja francusko-nemački predlog za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova.

