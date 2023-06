Gabrijel Eskobar: Ko odbije partnerstvo, snosiće posledice

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

16. 6. 2023. / 18.24

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar izjavio je danas na onlajn konferencijiza novinare da se SAD još neće izjašnjavati o hapšenju kosovskih policajaca bez svih činjenica, navodeći da su dva scenarija šta se dogodilo.

Ili su uhapšeni na teritoriji Kosova ili su nenamerno prešli granicu i našli se na teritoriji Srbije.

On je rekao da eskalacija na eskalaciju stvara teške uslove za region, ne samo za Srbiju i Kosovo.

Eskobar je naglasio da je jasno je da kosovski policajaci nisu imali nameru da se nađu na teritoriji Srbije i dodao da poziva sve strane da rade sa međunarodnim vlastima na Kosovu da bi se videlo šta su činjenice.

"SAD su odlučne da, zajedno sa Evropskom unijom (EU), rade na planu od tri tačke da se deeskalira situacija koju je izazvao ulazak gradonačelnika u zgrade opština na severu, a potom protesti srpske zajednice. Naša pozicija je, kao i EU, verujemo da gradonačelnici treba da rade iz alternativnih zgrada, da se demonstranti povuku sa ulica i da se povedu postupci protiv svih koji su umešani u nasilne akte protiv KFOR-a i policije", ponovio je Eskobar, dodajući da bi potom trebalo da uslede prevremeni izbori na kojima bi učestvovali kosovski Srbi.

Saradnja ili posledice

Eskobar je naglasio i da je reč "sankcije" neprikladna kada se govori o odgovornosti Srbije i Kosova za neispunjavanje obaveza, odnosno za preuzimanje odgovornosti za regionalnu stabilnost, podsećajući da američki ambasadori u Beogradu i Prištini koriste termin "posledice".

Onaj ko odbije partnerstvo, suočiće se sa posledicama, dodao je američki diplomata.

Obe strane se hrane krizama

Eskobar je, na pitanje o Zajednici srpskih opština, podsetio da je to pravna obaveza za Prištinu, prihvaćena u dijalogu pod okriljem EU, što znači da nije samo obaveza između Kosova i Srbije, već Kosova i Unije.

Od Kosova se ne traži da učini nešto što već nije oblikovano u evropskih zahtevima, da obezbedi niz opštinskih usluga na srpskom jeziku kosovskim građanima koji govore srpskim jezikom, objasni je on.

Eskobar je predočio da na obe strane postoje elementi koji se hrane krizama, dodajući da bi kosovski premijer Aljbin Kurti trebalo da definiše svoju politiku ne opozicionim stavom prema Srbiji, već usaglašavanjem sa EU.

Nacionalistička retorika šteti regionu

Postoje elementi i u srpskom političkom spektru koji žele nacionalističku retoriku prema Kosovu, a to šteti Srbiji i regionu, naveo je Eskobar. On je optimista da se može nastaviti sa primenom sporazuma iz Ohrida, ističući da on može pomoći Kosovu da se brže kreće ka evroatlantskim integracijama. Eskobar je odbacio tvrdnje da SAD ne rade u interesu Kosova, navodeći da sve što su radili u proteklih 90 dana bilo je u korist Prištine.

Nepotrebna eskalacija pod emocijama

Pominjući aplikaciju Kosova u Savetu Evrope, kojoj se Srbija protivila, kao i održavanju izbora na severu, priznanju legitimiteta tih izbora, Eskobar je rekao da je urađeno sve što je Kosovo tražilo, a jedino na šta su ih upozorili je da novi gradonačelnici ne koriste opštinske zgrade na severu.

To je bilo nepotrebna eskalacija u vreme kada su emocije bile pod tenzijom, rekao je Eskobar i dodao da je američka vlada mnogo puta napuštala zvanične zgrade SAD, pa legitimitet nije dovođen u pitanje. Biće posledica ako nastave da ignorišu naše stavove po ovom pitanju, zaključio je Eskobar.

Z.S./FoNet

