Gabon: Puč nakon objavljenih rezultata izbora

Grupa gabonskih vojnih oficira pojavila se rano jutros na nacionalnoj televiziji i objavila da je preuzela vlast u zemlji, prenosi RTS.

Dvanaest vojnika je na TV kanalu Gabon 24 izjavilo da predstavljaju sve bezbednosne i odbrambene snage u ovoj centralnoafričkoj državi, te da su izborni rezultati poništeni. Najavili su "kraj režima“, raspuštanje institucija i zatvaranje granica.

"U ime naroda Gabona odlučili smo da branimo mir tako što ćemo staviti tačku na sadašnji režim – na neodgovorno, nepredvidivo upravljanje koje rezultira kontinuiranim pogoršanjem društvene kohezije i rizikuje da zemlju odvede u haos“, rekao je jedan od vojnika.

A group of soldiers in Gabon have announced on national television that they have seized power, cancelled presidential election results, dissolved institutions and are closing the country’s borders. #GabonMilitaryCoup #CoupinGabon pic.twitter.com/Y2xzM43dnm

