Forum beogradskih gimnazija: Sve škole odbile poziv na litije

Foto: Tara Radovanović/Tanjug

25. 5. 2023. / 11.57

Izlazak na Spasovdansku litiju treba da bude lična odluka, a s obzirom na to da je većina učenika u osnovnim i srednjim školama maloletna tu odluku treba da donesu roditelji, izjavila je za N1 Ana Dimitrijević iz Foruma beogradskih gimnazija .

"Ne sumnjam u dobru nameru kada je reč o pozivu ali s obzirom na situaciju u društvu i dva skupa koja nas sutra i prekosutra očekuju može se očekivati da dođe do nereda, a škole ne teba da budu odgovorne. Možda bi bilo prihvatljivo da veroučitelji to organizuju kao neku projektnu nastavu sa decom koja idu na veronauku, ali očekivati da sva deca dođu, to nije primereno“, rekla je Dimitrijević.

Deca se ne vode litije, ni na proteste

Ona dodaje i da s obzirom na to da poziv na litiju stiže sa "najvišeg mesta“ to kod direktora škola može izazvati različite reakcije jer mnogi od njih nisu samostalni u odlučivanju, pa se to može smatrati "uvalčenjem dece u politiku“.

"Ovaj poziv dolazi od patrijarha, a on je autoritet i može izazvati reakciju za i protiv. Kada bi neka građanska inicijativa, organizacija pozvala škole na građanske proteste ispalo bi da se deca uvlače u politiku. Mislim i da se ovde deca na neki način uvlače u politiku zato što crkva nije odvojena od države. Iako živimo u sekularnoj državi crkva dosta utiče na neke odluke, a vlast se konsultuje sa crkvom“, istakla je Dimitrijević.

Ona smatra i da isto pravilo treba da važi kada su u pitanju građanski protesti, odnosno, da i u tom slučaju izlazak na protest treba da bude odluka roditelja i njihove dece.

Z.S./N1