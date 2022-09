Formiranje vlade: Monodrama bez katarze

Predsednička računica: Aleksandar Vučić

2. 9. 2022. / 10.50

Advokat Božo Prelević iz Skupštine slobodne Srbije smatra da je Ana Brnabić idealni premijer za autoritarnog predsednika koji se ne obazire na zakone i ustav. “Boljeg premijera, u toj njihovoj varijanti funkcionisanja države, nije moguće naći. Ona se fenomenalno ne pita za posao koji obavlja. Pojedine Vučićeve ministre ćemo možda i zapamtiti po nekakvim političkim potezima, ali nju i većinu drugih ministara nećemo upamtiti ni po čemu”, kaže Prelević.

Koliko znamo, danas u Evropi postoje dva gej-premijera. Jedan stoluje u Luksemburgu, zemlji u kojoj su dugo već ozakonjeni i istopolna bračna zajednica i njeno pravo na usvajanje dece. Druga, Ana Brnabić, baš nešto i ne stoluje, ali je ipak formalno premijerka u zemlji u kojoj ne postoji niti registrovano istopolno partnerstvo, niti bračna zajednica, a kamoli pravo na usvajanje dece. Ona je premijerka u zemlji u kojoj se iz godine u godinu uvećava nasilje nad pripadnicima LGBT populacije, a zabranjuje se i njihov protest.

Čak se, uz kontrolu države, organizuju srednjovekovni skupovi čiji je pravi cilj da se javno obeleže i po mogućstvu spale pripadnici seksualnih manjina. Od 2017. godine ona ništa nije uradila za manjinsku zajednicu kojoj pripada, a neće to učiniti – možete se kladiti – ni do 2024. godine, do kada će milošću predsednika biti premijerka. Sa druge strane, ta prava je na neki način sebi prigrlila. To mnogo govori i o Srbiji, i o Brnabićki. O teatru apdurda i beščašća u kojem živimo.

Vučiću je trebalo skoro pet meseci mudrovanja i konsultovanja logaritamskih tablica da zaključi da je Brnabićka bila dobra premijerka i da bi tu funkciju mogla da obavlja još dve godine, do 2024.

Zašto baš 2024? Najverovatnije zato što će se tada održati redovni lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji, pa će, po običaju, biti raspisani i republički. Oproban recept za naprednjačku pobedu glasi: izbori na svim nivoima, združena medijska kampanja, nosilac liste Aleksandar Vučić, izborni menadžment koji podrazumeva sve nepravilnosti ovoga sveta…