Festival “Burning man”: Posle kiše posetioci ostali zarobljeni u blatu, jedna osoba stradala

Pokrenuta je istraga o smrti jedne osobe tokom jake kiše na festivalu "Burning Man" u američkoj državi Nevadi, piše BBC.

Nisu dati dodatni detalji o okolnostima smrti.

Hiljade ljudi je ostalo zaglavljeno na događaju nakon što je loše vreme pretvorilo tlo u duboko, klizava blato. Putevi koji ulaze i izlaze su zatvoreni jer vozila jedva voze po njima.

Desetinama hiljada "burnera“ na festivalu Burning Man rečeno je da ostanu u kampovima, da čuvaju hranu i vodu i da im je onemogućeno da napuste pustinju Blek Rok u Nevadi nakon što je kiša koja pala događaj pretvorila u blato, prenosi Gardijan.

Organizatori su reagovali na neuobičajene vremenske prilike i nagovestili su da bi zatvaranje festivala moglo da potraje, jer su lokalni izveštaji opisali uslove na festivalu kao "opasne” sa "gustim, ljigavim blatom koje se lepilo za cipele i za sve što je dodirnulo”.

"Vožnja nije dozvoljena na osim za vozila hitne pomoći“, rekli su organizatori događaja u saopštenju u subotu u pet ujutro. "Ako ste u Blek Rok Sitiju, sklonite se na neko bezbedno mesto.“

Burning Man hit by heavy rains, now mud soaked.

People there told to conserve food and water as they shelter in place.

(Video: Josh Keppel) pic.twitter.com/DuBj0Ejtb8

— scott budman (@scottbudman) September 2, 2023