Evropski parlament: Mere protiv Srbije ako je umešana u napad u Banjskoj

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su većinom glasova "Rezoluciju Evropskog parlamenta o nedavnim dešavanjima u dijalogu Srbija-Kosovo".

Taj dokument nije pravno obavezujući i za preporuke u njemu potreban je konsenzus među zemljama članicama EU.

U dokumentu EP se oštro osuđuje napad na kosovsku policiju 24. septembra, Beograd i Priština se pozivaju na deeskalaciju, da se utvrde sve činjenice u vezi događaja u Banjskoj, da se obe strane vrate dijalogu, ali se, između ostalog i traži od Evropske komisije i Evropskog saveta da preduzmu mere protiv Srbije ukoliko se utvrdi da je bila direktno umešana u ta dešavanja.

Poslanik Evropskog parlamenta Klemen Grošelj objasnio je u izjavi evropskom dopisniku N1, uoči početka današnje sednice u Strazburu, da eventualne mere ne bi bile usmerene prema građanima Srbije.

Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je da ova Rezolucija nije samo poruka za jednu stranu, već da šalje poruku da prošlost mora da se prevaziđe kako se ne bi ponovila i da se u njoj ističe podjednaka odgovornost Beograda i Prištine.

Da je rezolucija usvojena na društvenoj mreži X je saopštio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik.

"Potrebna nam je puna istraga o napadu Banjskoj i ispunjenje pravde. Beograd i Priština moraju takođe da se vrate mirnom i konstruktivnom dijalogu uz posredovanje EU“, poručio je Biličk nakon izglasavanja rezolucije u EP.

The @Europarl_EN adopted the resolution on the recent developments in the Serbia-Kosovo dialogue.

We need a full investigation of the Banjska attack & delivery of justice. Belgrade and Pristina must also return to a peaceful and constructive EU-facilitated dialogue. @eppgroup

— Vladimír Bilčík MEP (@VladoBilcik) October 19, 2023