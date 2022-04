Evakuacija civila: Traumatično putovanje i koncentracija ruskih trupa oko Donbasa

Irpin kod Kijeva: Život ide dalje

Foto: AP Photo/Efrem Lukatsky

2. 4. 2022. / 10.53

U toku noći na subotu predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je izjavio da su tokom dana bile otvorene slobodne rute za evakuaciju civila iz Donjecka, Luganska i Mariupolja i da je iz ratom ugroženih područja izbeglo 6.266 osoba, od toga 3.071 iz Mariupolja.

Potpredsednica vlade Irina Vereščak je rekla da je na svoju ruku iz Berđanska, koji kontrolišu Rusi, i Melitopola uspelo da se spase još 1.431ljudi. Njih 771 je prethodno pobeglo iz Mariupolja.

Iz Berđanska je organizovano krenulo 42 autobusa sa izbeglicama iz Mariupolja, a 12 autobusa iz Melitopola, kao i oko 300 privatnih vozila. Svi se oni okupljaju u Zaporožju.

Traumatično putovanje

Reporter AFP-a izveštava o traumatičnom putovanju izbeglica od kojih su mnogi briznuli u plač od olakšanja kada su ugledali ukrajinske vojnike. Neki od njih pričaju da su morali 15 kilometara da idu pešice kroz Mariupolj. Mnogi su u Berđansku čekali 2 nedelje na evakuaciju, a onda je put do Zaporožja zbog mnogih kontrolnih punktova trajao preko 12 sati. Pošto u autobusima nije bilo toalte, a nigde nisu izlazili, ko nije mogao da izdrži je mokrio na sedištu.

Kritična situacija u Mariupolju

Humanitarna pomoć Crvenog krsta ponovo nije uspela da uđe u Mariupolj. Koordinator Evan Votson obećao je da će danas pokušati ponovo.

U subotu bi trebalo da bude obezbeđeno još nekoliko koridora za evakuaciju iz opkoljenih ukrajinskih gradova.

Mariupolj je gotovo od početka rata 24. februara pod ruskom opsadom, poslednjih nekoliko nedelja je bio pod neprestanom paljbom. Prema ukrajinskim podacima je u tom lučkom gradu na Azovskom moru ubijeno najmanje 5000 ljudi, a oko 160.000 civila se i dalje nalaze tamo. Humanitarna situacija je katastrofalna, vode i hrane jedva da ima, struje nema.

Operacija "Donbas“

Operacije ruske vojske na jugu i severu Ukrajine su zaustavljene, ali se ruske trupe koncentrišu oko Donbasa.

Al Jazeera izveštava da se Putin nalazi u ozbiljnoj krizi. Ruska propaganda je prestala da ukrajinsku vladu naziva "neonacističkom“ i "genocidnom“ i da time opravda svoju "specijalnu operaciju“. Sada se kao cilj navodi "oslobađanje“ Donbasa. Ako uspe da u potpunosti osvoji ceo Donbas Putin bi mogao da za unutrašnje prilike proglasi pobedu.

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, međutim, smatra da će se nastaviti napadi na Kijev čim stignu sveže ruske vojne jedinice.

Napad na rusku teritoriju

Iz Rusije je javljeno da su ukrajinski borbeni helikopteri pogodili skladište nafte koncerna Rosnjeft u Belgorodu oko 40 km udaljenom od ukrajinske granice. To je prvi napad ukrajinske vojske na rusku teritoriju od početka rata. Iz Kijeva demantuju da so to učinile njihove letilice.

Zastareli nemački tenkovi

Nemački parlament je odobrio da se 56 vojnih transportera PbV-500 naoružanih topovima i mitraljezima, koji su pripadali oružanim snagama IstočneNemačke, prepuste Ukrajini. Vojni ekspert RTL-a je izjavio da su zastareli i da ne mogu da se bore sa modernim ruskim tenkovima, jedino bi vojnicima pružali izvesnu zaštitu.

Ukrajina kaže da je sa Rusijom zamenjeno po 71 ratnih zarobljenika.

Letovi Berlin-Moskva-Berlin

U Moskvi i Berlinu je saopšteno da bi letovi nemačke avio kompanije Lufthansa za Rusiju ponovo mogli da krenu u junu.

Avioni nasukani u Rusiji

Lizing kompanije koje iznajmljuju avione plaše se da će im se oduzeti više stotina aviona u vrednosti od oko 10 milijardi dolara koji se trenutno nalaze na ruskim aerodromima. To bi mogao da bude odgovor na oduzimanje ili zamrzavanje ruske imovine u zapadnim zemljama.

"Izdajica“ Netrebko

Predsednik parlamenta Ruske federacije Česlav Volodin nazvao je opersku pevačicu Anu Netrebko "izdajicom“ jer je posle dugog kolebanja osudila rusku agresiju na Ukrajinu i rekao: "Ona ima glas, ali nema savest.“

Njen koncert najavljen za 2. jun u Novosibirsku je otkazan, neće više moći da nastupa u Rusiji.

Iako se nadala da će od maja nastaviti svoju karijeru na zapadu i to je još uvek upitno. Predsednik organizacije Deutscher Bühnenverein, koja zastupa sva nemačka pozorišta i orkestre, Karsten Brozda ne veruje u to i podseća da je Netrebko svoj pedeseti rođendan proslavila u Kremlju. Čini se da je karijera trenutno najbolje pevačice na svetu završena zbog rata u Ukrajini.

Tragedija u rudniku u Sibiru

Na jugozapadu Sibira, blizu grada Kemerovo, došlo je do teške nesreće u rudniku. Poginulo je 46 rudara i 6 spasilaca. Odmah su uhapšeni direktor rudnika i još dvojica službenika.

