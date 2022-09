Europrajd: Paprene kazne za šetnju uprkos zabrane

Zabrana Parade ponosa: Kazne do dva miliona dinara za nepoštovanje uredbe MUP-a

15. 9. 2022. / 12.32

Više javno tužilaštvo u Beogradu upozorilo je danas da odlukom Ministarstva unutrašnjih poslova nisu dozvoljene šetnja učesnika Eeroprajd 17. septembra, ni porodične šetnja u organizaciji "antiglobalista" i da kršenje te odluke implicira prekršajnu odgovornost, a u slučaju da dođe do nekog krivičnog dela na javnom skupu i krivičnu odgovornost.

Tužilaštvo je u saopštenju navelo da će sa Policijskom upravom Beograda preduzeti sve mere i radnje radi zaštite javnog reda i mira, imovine, kao i fizičkog integriteta i spokojstva građana.

Ukazuje se da je za nepoštovanje odredbi Zakona o javnom okupljanju predviđena prekršajna odgovornost, te da zaprećene novčane kazne variraju od 30.000 do 2.000.000 dinara u zavisnosti od toga da li propise ne poštuju fizička ili pravna lica.

"Prekršajne sankcije prete licima koja ne poštuju rešenja kojim se ne dozvoljava održavanje javnog okupljanja, te pokušaju ili održe okupljanje", naglasio je viši javni tužilac u Beogradu Nenad Stefanović.

Ako je fizičko lice organizator takvog skupa, preti mu novčana kazna u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara, a za isti prekršaj predviđena je novčana kazna u iznosu od 1.000.000 do 2.000.000 dinara za organizatora koji je pravno lice, a novčana kazna u iznosu od 100.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice kod pravnog lica.

Kada je u pitanju krivična odgovornost za eventualno izvršena krivična dela poput nasilničkog ponašanja, napad na službeno lice, učestovanje u tuči, nanošenje lakih i teških telesnih povreda i druga krivična dela, nadležna su osnovna javna tužilaštva, a uz određene kvalifikatorne okolnosti Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Za sva ta krivična dela zaprećene su zatvorske kazne, rekao je Stefanović i pozvao na poštovanje rešenja MUP-a kojim nisu dozvoljene pomenute šetnje.

Organizatori Europrajda su najavili da će šetnje uprkos zabrani MUP-a biti. Svoje prisustvo su najavili mnogi zvaničnici iz institucija i država Evropske unije.

