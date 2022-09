Vesti

Senegal's President and Chairperson of the African Union (AU) Macky Sall is seen on a screen at left as he talks during a video conference with leaders of the European Union on the second day's session of an extraordinary meeting in the Europa building in Brussels, Tuesday, May 31, 2022. (AP Photo/Olivier Matthys, Pool)

26. 9. 2022. / 13.37

EU u oktobru: Vizna liberalizacija za Kosovo

Očekuje se da će u oktobru početi procedura za ukidanje viznog režima za građane Kosova. Francuskla i Holandija koje su bile protiv, popuštaju. Biće to „ključni elemenat procesa integracije Kosova u EU koji je odavno zakasnio“, piše u češkom pismu članicama EU