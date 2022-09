Džo Bajden u UN: Rusija hoće da izbriše Ukrajinu sa mape sveta

Sjedinjene Američke Države su protiv nuklearnog rata: Džo Bajden

21. 9. 2022. / 19.01

"Ovaj rat se odnosi na gašenje prava Ukrajine na postojanje“, rekao je predsednik SAD Džo Bajden na početku govora danas na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.

U prvom delugovora ocenio je da je rat na Ukrajinu "rat koji je izabrao jedan čovek”. Rekao je da je stalni član Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija izvršio invaziju na svog suseda, "pokušao da izbriše suverenu državu sa mape“. "Rusija je besramno prekršila osnovne principe povelje Ujedinjenih nacija“, rekao je Bajden.

U rečima kojima je komentarisao današnji Putinov poziv na delimičnu mobilizaciuju, CNN vidi "tanko prikrivenu nuklearnu pretnju.“

"Predsednik Putin je uputio otvorene nuklearne pretnje Evropi“ rekao je Bajden zamerajući mu "bezobzirno zanemarivanje odgovornosti“.

Rekao je da rat u Ukrajini povećava nesigurnost ljudi zbog hrane, prebacujući krivicu za globalnu prehrambenu krizu na Rusiju. Smatra da Rusija pokušava da krizu zbog hrane svali na sankcije koje su joj uvele mnoge zemlje u svetu.

"Dakle, dozvolite mi da budem potpuno jasan: eksplicitno ćemo dozvoliti Rusiji mogućnost izvoza hrane i đubriva. Bez ograničenja", rekao je Bajden.

Veća uloga UN i sprečavanje širenja nuklearnog naoružanja

Rekao je da podržava podržava povećanje broja stalnih i nestalnih članova u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. "SAD podržavaju povećanje broja i stalnih i nestalnih predstavnika Saveta.“

Ponovio je svoj stav da SAD neće dozvoliti Iranu da nabavi nuklearno oružje, u kontekstu činjenice da pregovori o oživljavanju nuklearnog sporazuma nisu uspeli da ostvare značajan napredak poslednjih meseci.

Takođe je pozvao svetske lidere da se zalažu protiv širenja nuklearnog oružja, i podsetio na nuklearne pretnje iz Rusije, Kine, Severne Koreje.

"Bez obzira šta se još dešava u svetu, Sjedinjene Države su spremne da sprovedu kritične mere kontrole naoružanja. Nuklearni rat se ne može dobiti i nikada se ne sme voditi", rekao je on. Bajden je takođe rekao da veruje da je "diplomatija najbolji način da se postigne ovaj ishod."

Džo Bajden je pozvao svetske lidere na jedinstvo.

"Moji kolege lideri, izazovi sa kojima se danas suočavamo su zaista veliki, ali naš kapacitet je veći. Naša posvećenost mora biti još veća. Zato, hajde da zajedno, ponovo, proglasimo nepogrešivu rešenost da su nacije sveta i dalje ujedinjene, da se zalažemo za vrednosti Povelje UN, da i dalje radimo zajedno ka slobodnijem i pravedniji svetu za svu našu decu, iako to niko od nas nije u potpunosti postigao“, rekao je predsednik Bajden.

"Mi nismo pasivni svedoci istorije. Mi smo autori istorije. Mi to možemo. Moramo to da uradimo. za sebe i za našu budućnost, za čovečanstvo. Hvala vam na toleranciji što ste me saslušali. Veoma cenim to“, zaključio je on svoj govor.

S.Ć./CNN

