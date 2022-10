Džeri Li Luis (1935-2022): Poslednji kralj rokenrola

Foto: AP Photo/Dima Gavrysh

29. 10. 2022. / 18.46

Muzička ikona rokenrola i kantri muzike Džeri Li Luis preminuo je u petak u 87. godini u svom domu južno od Memfisa u američkoj državi Misisipi. Bio je lošeg zdravlja poslednjih nedelja i nije bio u stanju da prisustvuje sopstvenom ulasku u Kuću slavnih kantri muzike 16. oktobra.

Njegova sedma supruga Džudit bila je sa njim kada je preminuo, rekao je njegov zastupnik. Poslednjih dana života navodno je rekao supruzi da se ne plaši smrti i da je mirno dočekuje.

I bog i đavo

Kada je pre gotovo sedam decenija iskoračio na muzičku scenu, niko se ni centa ne bi kladio u to da će dočekati duboku starost, pisao je povodom njegovog 80. rođendana bečki "Standard“. Živeo je burno i brzo, baš kako je i svirao, i činilo sa da će brzo i otići sa ovog sveta.

Džeri Li Luis je rokenrol učinio opasnim, devizu Sex and Drugs and Rock ‘n’ Roll on je izmislio, pisao je “Standard”. Personificirao je ludost muzičkog biznisa i prosvetljenje umetnosti, u njemu su se ukrštali religija i bezbožništvo, smernost pred Bogom i blasfemija koji su odzvanjali dok je besno udarao dirke klavira sa kojim je osvojio svet.

I drugi se pre njega pokazali da 88 belo-crnih dirki može da bude u vezi sa mračnim silama, ali niko đavola na klaviru nije prizvao kao Džeri Li Luis, pisao je "Standard“.

Prvi muzički koraci odveli su ga do diskografske kuće u Memfisu – Sun Records koja je uglavnom objavljivala crne bluz muzičare. I Elvisa Prislija. Kada je Elvis već bio ono što je Džeri Li hteo da postane, otišao je sa ocem da se nađe sa vlasnikom Semom Filipsom. On je prvo odbio saradnju, da bi kasnije pričao da je Džeri Li Luis najtalentovaniji muzičar sa kojim je ikada sarađivao, a sarađivao je i sa Karlom Perkinsom i Džonijem Kešom.

Skok u svet

Prodor Džeriju Li Luisu je donela pesma Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, oluja sa grmljavinom u trajanju od 2 minuta i 52 sekunde, pisao je “Standard”. Nakon što je pesma snimlje u studiju navodno je nastala grobna tišina. Luis se samo nacerio i otišao da pojede biftek. Pesma je postala hit, zaradio je 40.000 dolara, kupio nekoliko kuća, automobile. Bio je srećan – za svoje pojmove.

Luis se predstavljao svetu kao južnjačka aristokratija iz roda onih koji su rakiju pekli na crno. A to su činili gotovo svi koji su ga u detinjstvu okruživali. Pričao je da je čak i lekar koji je trebalo da ga porodi bio pijan pa je morao u pomoć da priskoči njegov otac Elmo koji tek što je bio izašao iz zatvora – zbog ilegalnog pečenja rakije.

Porođaj je bio težak, Džeri Li Luis je na svet došao 29. septembra 1935. sa nogama napred. Pričao je kasnije da je uskočio u svet i da nikada nije prestao da skače.

Klavir može da se svira i dupetom

Džeri Li je bio drugo dete u porodici, njegov brat Elmo Džunior izgubio je život sa samo devet godina, pregazio ga je pijani vozač.

Džri Li je od malih nogu bio fasciniran muzikom, pisao je "Standard“ povodom njegovog 80. rođendana. Na kraju je njegov otac založio kuću da bi mu kupio klavir koji je zadržao do smrti.

Evangelističku školu je napustio nakon što je zbog neke beznačajne svađe svog nstavnika umalo zadavio kravatom, glasi jedna verzija. Druga, da je izbačen zbog izvođenja bugi-vugi verzije My God is Real što se smatralo blasfemijom.

Škola mu nije bila potrebna. Posle Whole Lotta Shakin’ Goin’ On snimio je legendarnu pesmu Great Balls of Fire, pravi atentat na dobre običaje, jedva dva minuta dugačku, ponovo, oluju sa grmljavinom, pisao je “Standard”. Za deset dana prodato je million primeraka.

"Bila je to samo ljubavna pesma, ali pesma koja je sa dvesta na sat jurila oko ćoška”, pričao je Luis. Sledili su hitovi Breathless i High School Confidential. Elvis je gledao kako Džeri Li tutnja pokraj njega

U Njujorku je zakucao za zid Čaka Berija sa kojim je nastupao: zapalio je klaviri i išutirao ga sa bine. Neko je tada napisao: “Bilo je to prvi put da je crnac prebledeo”.

Luis je klavir svirao pesnicama, nogama, laktovima. "Može klavir da se svira i dupetom“, pričao je Džeri Li, "ali to mora da bude perfektno dupe, kakvo je moje“

Od očaja do Star kluba

Tada, 1957, se sa 22 godine oženio po drugi put – sa svojom trinaestogodišnjom rođakom Majrom Gejl Braun. Kada je 1958. planirao turneju po Engleskoj, hteo je da se vrati kao milioner. Poveo je sa sobom Majru. U Engleskoj je izbio veliki skandal zbog njegove ženidbe. Sale su bile prazne.

Umesto kao milioner vratio se kao otpadnik: radio-stanice više nisu htele da puštaju njegove pesme, umesto za honorar od 30.000 dolara ponovo je svirao za 100, pisao je "Standard“. U to vreme dobio je sina Alena Luisa.

Bile su to teške godine za Džerija Lija Luisa. Amfetamine je gutao kao bombone. Njegov trogodišnji sin Stiv Alen Luis se 1962. udavio u bazenu. A on je tugu utapao u drogi i alkoholu.

Svet mu je, ipak, uskoro oprostio prethodne moralne grehe. Godine 1964. svirao je u Star klubu u Hamburgu. Svirka je snimljena, iste godine je objavljena ploča koja važi za jedan od najdivljijih dokumenata klasičnog rokenrola i jedan od najboljih koncerata uživo u istoriji muzike.

Spas u kantri muzici

Sa godinama se menjao muzički ukus, njegova muzika nije više bila toliko tražena. Umalo nije umro na operaciji stomaka oštećenog dugogodišnjom konzumacijom droga – zbog višestruke perforacije čireva.

Oporavio se, žene su dolazile i prolazile, deca su se rađala (imao je šestoro dece), ponovo je počeo da zarađuje novac, ali su mu onda poreske vlasti oduzele skoro sve, pisao je "Standard“.

Spasla ga je kantri muzika. Godine 1968. Snimio je album Another Place, Another Time sa kojim se ponovo vinuo u zvezde. Mladi Bil Klinton ga je jurio za autogram, Džon Lenon mu je u Los Anđelesu poljubio stopala. Luisu 1971. umire majka, 1973. mu je prvorođeni sin Džeri Li Luis mlađi poginuo u automobilskoj nesreći. Postajao je sve mračniji.

Godine 1986. ulazi u Rokenrol kuću slavnih.

Devedestih godina je bio vidno usporio zbog godina i bolesti. Ali "stena rokenrola“ 2006. snima album Last Man Standing i ponovo dolazi na top liste. Na albumu Mean Old Man 2010. gostuju Mik Džeger, Šeril Krou, Vili Nelson i Erik Klepton. 2012. je snimio album uživo u saradnji sa Džekom Vajtom. Snimio je preko 70 studijskih albuma – neke loše, mnoge dobre, poneki genijalan.

U biografiji Rika Bregsa His Own Story Džeri Li Luis se osvrnuo na svoj život: “Često sam namerno sve radio pogrešno i to nazivao ispravnim. Sve uvek raditi ispravno je dosadno. To ubija snove. To nikada nisam dopustio“.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentre iintervjue na www.vreme.com