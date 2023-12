Dušan Čavić: Nema uzmicanja pred Šapićem i njemu sličnima

Foto: Privatna arhiva

Poslednjih dana kampanju za beogradske izbore je obeležilo što je kandidat za gradonačelnika Beograda Aleksandar Šapić vređao Dušana Čavića, jednog od autora emisije "Marka Žvaka" i aktivistu inicijativce "Za naš kej".

Čavić je Šapića prilikom obilaska Savskog keja pitao "gde ste pred Ribnikarom da se poklonite senima mrtve dece“, posle čega ga je doskorašnji gradonačelnik nazvao "magarčinom" i "dripcem".

Kako kaže u razgovoru za portal "Vremena", u trenutku kad je postavio to pitanje nije znao da se pre desetak dana u jednom tabloidu pojavilal fotografija Šapića ispred Osnovne škole "Vladislav Ribnikar". Međutim, ta fotografija je nastala pod okriljem noći kad nikoga nije bilo, a Čavić dodaje da zbog materijalnog propusta javnost zaslužuje njegovo izvinjenje, a ne osoba koja ga je nazivala pogrdnim izrazima.

Zašto ga je vređao?

Da mu se takvim rečnikom obrati doskorašnji gradonačelnik, a sada kandidat SNS-a za gradonačelnika Beograda, Čavić kaže da su dva moguća razloga.

"Prvi se tiče njegovog odnosa kao nosioca javne funkcije prema činjenici da su se u gradu na čijem je čelu dogodila takva tragedija. S druge strane, mislim da se tiče nečega što smo mi snimali, priču njegovog prvog komšije o tome kako je Šapić protivzakonito legalizovao svoj nelegalno građen objekat."

U trenutku kad se sve to dešavalo i kada mu je Šapić upućivao te izraze i kad je on njemu postavljao to pitanje, nije znao da je on ipak bio pred "Ribnikarom".

"On jeste bio pred ‘Ribnikarom’. Pre desetak dana objavljena je fotografija u jednom tabloidu na kojoj se vidi Aleksandar Šapić kako stoji uz ogradu sprotskog terena te škole, ali je fotografija napravljena pod okriljem noći. I ono što je tu simtomatično, on napravi degutantan događaj ispred Starog dvora, gde je njegova kancelarija, sa sve vencima, sa postoljima za sveće. On je kalkulisao svoje političke poene. On se nije pojavio pred školom, došao, ostavio cveće, poklonio se i otišao. Nije stisao petlju i to uradio. Ko god da je tada bio na poziciji gradonačelnika Beograda doživeo bi negodovanje građana koji bi se tu našli, po prirodi stvari. Ali to je nešto što morate da uradite kad ste prvi čovek grada. Nije uradi nešto što mora da se uradi."

Čavić ističe i da je došao ispred škole kad nije bilo nikoga na ulici.

"To nije komunicirano u trenutku tragedije. Komuncirana je tada bila ta predstava ispred Starog dvora. Da li je on zvao ili posetio porodice ubijenih, ne znam. To je lepo, ako je tako. Da se on pojavio tamo ispred škole tokom dana, ja bih rekao ispao je čovek. To bi bilo nešto pozitivno, iako ne mislim ništa dobro o njemu kao političaru ili osobi koja obavlja bilo kakvu javnu funkciju. Ispao bi čovek jer je u tom trenutku sve drugo bilo nebitno."

Na pitanje, da li zbog tog propusta duguje izvinjenje Šapiću, Čavić odgovara:

"Činjenica da je Aleksandar Šapić bio pred ‘Ribnikarom’ zaslužuje moje izvinjenje javnosti zbog materijalnog propusta, ne i osobi koja me je nazivala magarčinom i dripčinom. Činjenica da je tamo bio sam samcat, pod okriljem noći, da to nije komunicirano u trenutku tragedije, verovatno zbog rejtinga, predstava koju je napravio ispred Starog dvora zaslužuje isključivo prezir. Ne može lični interes Aleksandra Šapića biti ispred interesa javne funkcije, pozicije prvog čoveka Beograda."

Kad si Šapićev komšija

Kao drugi razlog zašto ga je Šapić vređao, Čavič navodi što su se u emisiji "Marka Žvaka" bavili njegovom nelegalnom gradnjom.

"Šapiću je građevinski inspektor obustavio radove na gradnji kuće na Bežanijskoj kosi. On se onda žalio Ministratsvu građevine i ono je odbacilo tu prvostepenu odluku. U međuvremenu, on je postao gradonačelnik i njemu je Opština Novi Beograda legalizovala taj objekat iako nije bilo osnova pošto, da biste legalizovali bilo šta nelegalno, to mora da bude na satelitskom snimku iz 2015. godine, a on je počeo da gradi 2020. ili 2021. godine. Kad je ponovo izašao građevinski inspketor, on je zaključio da nema zakonskog osnova da bilo šta radi, jer je objekat legalan."

Takođe, priča Čavić, Šapićev prvi komšija je podneo tužbu protiv njega, a javni tužilac ju je odbacio zbog toga što nema zakonskog osnova jer je to sada legalan objekat.

"Ono što se posle dešavalo tom komšiji je slika i prilika toga da Aleksandar Šapić nije dostojan da bude kandidat za gradončelnika ili da obavlja bilo kakvu javnu funkciju. Taj čovek je parkirao svoj automobil u nekoj ulici iza tih kuća na trotoaru gde parkiraju sve komšije godinama i samo su jednog dana počele da mu stižu retroaktivno kazne za parkiranje i to po dve u istom danu. Dobio je jedno tridesetak kazni. Onda je počeo da parkira malo dalje na Bežanijskoj kosi, među zgradama, pa su mu dva puta izbušene gume. Vi ne možete da dokažete ko je bušio gume i po čijem je nalogu samo on dobijao kazne za nepropisno parkiranje, zašto se selektivno, samo prema njemu, primenjivao zakon. Ali to je slika i prilika odnosa Aleksandra Šapića prema svom prvom komšiji. Šta mi ostali građani Beograda možemo da očekujemo?"

Nema straha

Bez obzira na vređanje Aleksandra Šapića, i na to šta se desilo njegovom prvom komšiji nakon tužbe, Dušan Čavić kaže da se ne boji.

"Ne osećam strah", kaže, "mada sam još ranije i sa više strana čuo da je on čovek koji se sveti i koji pamti. Osećao sam se komotno dok mi je sve ono govorio. Bez obzira na težinu tih izraza, nisam se osetio ugroženim. Nema uzmicanja i nema sklanjanja pred Aleksandrom Šapićem i njemu sličnima".

