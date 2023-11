Druga najveća bolnica u Gazi “više ne radi“

Palestinsko društvo Crvenog polumeseca (PRCS) saopštilo je da je bolnica Al Kuds u gradu Gaze, druga po veličini na teritoriji, sada van funkcije.

U saopštenju u nedelju, PRCS je rekao da bolnica "više ne radi" usled nedostatka goriva i nestanka struje. Oni su tu informaciju objavili i na svom nalogu na društvenoj mreži X.

@PalestineRCS announces Al-Quds Hospital out of service and no longer operational.

🚨✋The cessation of services is due to the depletion of available fuel and power outage.

🛑 PRCS holds the international community and signatories of the Fourth Geneva Convention accountable… pic.twitter.com/SPg69Zv7GH

— PRCS (@PalestineRCS) November 12, 2023