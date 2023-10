Dragan Đilas poziva na formiranje jedne liste “Srbija protiv nasilja”

Foto: AP Photo/Darko Vojinović

Predsedništvo Stranke slobode i pravde (SSP) zalaže se za jednu izbornu listu "Srbija protiv nasilja" na svim nivoima, saopštio je danas SSP.

Posle analize istraživanja, koja su strankama tehničkim organizatorima protesta predstavljena u protekla dva dana, Predsedništvo je usvojilo zaključak da je jedna izborna lista najbolji model izlaska opozicije na decembarske izbore.

Kako se podseća u saopštenju, ta stranka se od osnivanja zalagala za jedinstvo opozicije, podređujući stranačke interese potrebi "da se promeni štetočinska vlast".

U skladu sa tim, za SSP je pitanje mandata periferno i spremna je da u konačnom dogovoru oko jedne liste i raspodele mandata prihvati rezultate bilo kojeg istraživanja javnog mnjenja o pojedinačnim rejtinzima opozicionih stranaka.

Stranka slobode i pravde smatra da je u istom formatu neophodno izaći i na pokrajinske, beogradske i lokalne izbore.

“Verujemo da i ostale opozicione stranke imaju isti stav i da ćemo pre raspisivanja izbora izaći pred građane i sa konačnim dogovorom i sa usvojenom programskom platformom, jer naša lista neće biti samo lista protiv Vučićeve vlasti, već lista za stabilnu, sigurnu, bezbednu, evropsku Srbiju”, zaključuje se u saopštenju SSP.

Recept za ozdravljenje društva

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac rekao je da nema kamena spoticanja u proevropskoj opoziciji oko broja izbornih kolona, a nema ni raspisanih izbora i objasnio da se traže najbolji format, formula koja donosi najveći broj glasova i recept koji donosi ozdravljenje društva.

Upitan da li je za jednu ili dve izborne kolone, on je uzvratio stavom DS da je potrebno što šire ukrupnjavanje i okupljanje koje podrazumeva udruživanje, ne samo političkih partija, nego i udruženja, sindikata, pokreta, inicijativa, akademske zajednice, javnih ličnosti i pojedinaca.

Kako je objasnio, svih onih koji nisu i ne žele da budu u političkim strankama, ali žele suštinske promene u Srbiji.

Na pitanje ko bi bio najbolji kandidat za premijera, ukoliko dođe do dogovora opozicije da ide na izbore u jednoj koloni, Lutovac je odgovorio da to još nije tema, ali da bi to mogli da budu Gordana Matković ili Ivan Vujačić.

"Jake su i ostvarene ličnosti, imaju bogato profesionalno i političko iskustvo, javni interes im je iznad stranačkog ili ličnog interesa. Verujem da će i drugi imati dobre predloge", rekao je Lutovac.

