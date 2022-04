Dragan Đilas: Moj odgovor njima

Proaktivno sa Vučićem: Dragan Đilas

Foto: Marija Janković

15. 4. 2022. / 12.42

Mada je od susreta lidera Stanke slobode i prave Dragan Đilasa sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prošlo nekoliko dana, reakcije se ne stišavaju.

“Postoje ljudi koji čekaju da im nebo padne na glavu i oni koji vide da se to sprema i pokušavaju da to spreče. Ja pripadam ovim drugima”, objašnjava Dragan Đilas za “Vreme” kako je došlo do susreta sa Aleksandrom Vučićem.

“Postoje dva pristupa za rešenje situacije u kojoj smo se našli. Prvi, da sačekamo da institucije – za koje smo do juče govorili da ne postoje jer ih je režim uništio – donesu odluke da odbijaju zahteve dela opozicije. I da onda, kada se to desi, počnemo da pričamo kako nije u redu što su neke opozicione stranke, za koje smo i sami do juče tvrdili da nisu opozicija, prešle na stranu vlasti.“

A drugi je da se izbori ponove "i da ih mi, zahvaljujući i mom razgovoru sa Vučićem, dobijemo.“

Pročitajte ceo intervju sa Draganom Đilasom u nedeljniku "Vreme“ od četvrtka (14. aprila)