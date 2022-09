Dr Predrag Kon: Nismo u krizi, ali vakcinišite se

Uzmite četvrtu dozu: dr Predrag Kon

Džozef Bajden je proglasio kraj pandemije korona virusa u Sjedinjenim Američkim državama.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da bi pandemija mogla da bude završena.

A dr Predrag Kon, epidemiolog i član Kriznog štaba je ocenio da nismo već duže vreme u kriznoj situaciji i virus koji cirkuliše se promenio, te da više ne izaziva teške pneumonije.

Pa ipak, bez obzira na poboljšanje, dr Kon smatra da je četvrta doza vakcine neophodna.

"Treba da se primi četvrta doza. I ove vakcine sa prvim sojevima štite od teških formi koje izaziva omikron i od smrti. Biće bivalentnih i viševalentnih vakcina protiv omikrona u perspektivi. Ali sada ona nije široko dostupna niti je ima u tolikom broju“, rekao je.

"Ubeđen sam da će vlasti nabaviti sve vakcine, kao i ranije. Moj preporuka je vakcinacija i četvrtom dozom za one koji su ugroženi. Nemaju šta da čekaju. Nacionalni komitet za imunizaciju treba da da čvrste stavove. Ja imam svoje mišljenje i to je da bi četvrtu dozu trebalo da prime stariji od 65 godina, hronični bolesnici i imunokompromitovane osobe. To sam rekao i pre dva meseca.“

Upravo je "vakcinacija pomogla i Srbiji i svetu da se smanji broj smrtnih slučajeva“, rekao je dr Kon.

Smanjio se broj teških formi bolesti, obolelih i umrlih, rekao je dr Kon. "Kolektivni imunitet je stalno u balansu sa virusom. Vakcinisali smo oko polovine stanovništva, a kod starijih od 18 godina smo prešli 60 odsto. Pomogla je vakcinacija i nama i svetu da se smanji broj smrtnih slučajeva.“

Ocenio je da sada mere kakve su bile više nemaju nikakvog smisla, "jer to više nije ona bolest koja je bila".

Podsetio je da je u toku treća nedelja od početka školske godine i da se kod mladih bolest ispoljava vrlo blago, ali je upozorio da su mladi prenosioci i da je to glavni problem.

Kon je istakao da je virus definitivno opstao na planeti i ukazao da ćemo "stotinama godina živeti s njim" i da moramo da počnemo da se u skladu sa tim ponašamo.

Svet nikada nije bio u boljoj poziciji da okonča pandemiju COVID-19, rekao je pre nedelju dana Tedros Adhanom Ghebreyesus generalni sekretar Svetske zdravstvene organizacije (WHO), pozivajući nacije da nastave sa svojim naporima protiv virusa.

"Još nije gotovo. Ali kraj se nazire", rekao je.

Ova zdravstvena agencija Ujedinjenih nacija objavila je prošle sedmice da je smrtnost od COVID-19 prošle sedmice bila je najmanja od marta 2020. godine. Korona virus je ubio oko šest miliona ljudi.

