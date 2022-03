Dobrica Veselinović: SNS ne preza ni od čega, ali smo mi spremni

Za dobar grad: Dobrica Veselinović

Foto: FoNet

31. 3. 2022. / 11.11

Kandidat za gradonačelnika Beograda ispred koalicije "Moramo“ Dobrica Veselinović kaže za portal "Vremena“ da je kampanja na svim nivoima protekla u senci onoga što se dešava u Ukrajini, ali da je najveći izazov u bio neravnopravan položaj u medijima.

"Ruska agresija na Ukrajinu obojila je kampanju na svim nivoima. Za nas tu nije bilo dileme, odmah smo osudili agresiju, pridružili se protestima protiv rata u Ukrajini i solidarno stajali za mir“, kaže Veselinović.

Njegovi utisci sa stotina štandova, komšijskih razgovora i intenzivne kampanje od vrata do vrata su "sjajni“. Kaže da im ljudi "rado otvaraju vrata, prilaze sa osmehom“. "Jedna reč pored osećaja velikog optimizma preovlađuje – srećno. Ja sam uveren da novo, srećnije doba dolazi“.

Od građana su čuli da ih najviše muče pitanja zagađenja vazduha, kao i pitanje pravca u kom se Beograd razvija jer se "grada sada razvija prema željama investitora, a ne potrebama građana“. Muče građane, kako kaže, i pitanja "saobraćaja, decentralizacije, lošeg stanja zdravstva i obrazovanja“.

Koalicija Moramo okuplja leve i zeleno orijentisane partije i pokrete. Na nivou Grada Beograda okosnicu koalicije čini pokret Ne davimo Beograd, sada već gotovo deceniju prepoznatljiv po idejama za razvoj Beograda kao "zelenog, održivog, solidarnog i pametnog grada“.

Na pitanje o najvećim izazovima tokom predizborne kampanje za gradske izbore, Veselinović navodi da je to neravnopravan položaj u medijima "jer nije bilo debate između kandidata“. Za njega je veoma problematično i "menjanje zakona i propisa u vezi sa izbornim radnjama neporedno pred izbore“. "No, za nas je to ’redovno’ stanje u kojem radimo već duže vreme“.

"Svi ovih godina mi smo svakodnevno bili izloženi pretnjama, napadima, tužbama. Ništa od toga nas nije i neće nas uplašiti, istrajni smo u borbi da Beograd postane dobar grad za sve“, kaže Dobrica Veselinović.

Navodi da Ne davimo Beograd već mesecima radi na obuci kontrolora i da je pokret spreman da "odbrani svaki glas“. "Saradnja i koordinacija unutar opozicije postoji, tako da smo spremni za svaki pokušaj krađe. Poslednji slučaj fantomskih birača samo još jednom pokazuje da SNS ne preza ni od čega, ali spremni smo i na to. Neće im proći!“

Od 3. aprila očekuje da veliki broj ljudi izađe na glasanje. "Očekujem da oslobodimo Beograd, već četvrtog aprila znam da ćemo unutar institucija raditi na tome da Beograd postane dobar, zelen, održiv, solidaran i pravedan grad“.

