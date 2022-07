Dijana Hrkalović vs. Nebojša Stefanović: Razvod uživo

Šta se valja iza njihovog sukoba: Djana Hrkalović i Nebojša Stefanović

17. 7. 2022. / 9.47

Razvodi su obično vrlo ružni i bolni trenuci, pa tako izgleda i poslednji rijaliti u kome Srbija učestvuje, a koji bi se mogao nazvati “razvod uživo”, i to ni manje ni više nego između nekadašnjih čelnih ljudi MUP-a Srbije.

Nebojša Stefanović i Dijana Hrkalović godinama su važili za “jednu glavu, a dva tela” srpske policije. Javni razdor među njima počeo je kada je Hrkalovićeva, kao optužena za trgovinu uticajem, za advokata uzela partijskog druga Vladimira Đukanovića. Ubrzo je izašla iz pritvora, a onda je u sudnici priznala krivično delo. Kako je rekla, upravo je ona naredila da se transkripti telefona Veljka Belivuka, kada je 2017. godine bio osumnjičen da je ubio Vlastimira Miloševića (slučaj poznat kao “ubistvo na šinama”), ne dostavljaju tužilaštvu. Pravda se da je sve radila po usmenom nalogu tadašnjeg ministra policije, aktuelnog vojnog, Nebojše Stefanovića. Međutim, službenu belešku o tome nije napisala, iako je, kaže, znala da to nije u skladu sa zakonom.

U optužni predlog protiv Hrkalovićeve unet je i deo zapisnika o pretresanju Belivukovih telefona. U tom dokumentu se navodi da je, desetak dana pošto je Veljko Belivuk uhapšen, beogradska policija Službi za specijalne istražne metode poslala tri mobilna telefona. Svi telefoni su analizirani 14. februara 2017. godine, a podaci koji su bili u njima prebačeni su na dva DVD-a. Bivši načelnik Službe za specijalne i istražne metode Dejan Milenković, koji se tereti da je zloupotrebio službeni položaj zato što je radio po naređenju Hrkalovićeve, tužilaštvu je rekao: “Dijana Hrkalović je bila upoznata sa forenzikom, obradom forenzike i sadržaj telefona je njoj dostavljen u elektronskom obliku.”

Optužbe i kontraoptužbe

Dijana Hrkalović tvrdi da je Stefanovićev motiv za zataškavanje to što se u Belivukovim porukama i on spominje. Bivša državna sekretarka MUP-a u intervjuu za Objektiv.rs istakla je da je Stefanović lično štitio klan Veljka Belivuka i Kavčane. Optužila ga je i da je prisluškivao predsednika Aleksandra Vučića i čitao transkripte, da je afera “Jovanjica” takođe njegovih ruku delo, a i da ju je psihički zlostavljao dok je radila u policiji.

Odgovor je usledio 48 sati kasnije. Stefanović je u video-izjavi koju je Ministarstvo odbrane prosledilo medijima jer, kako su naveli, nisu mogli da je postave na Jutjub kanal, najpre rekao da nije kriminalac, a da pogotovo nije zaverenik protiv predsednika Vučića.

Istakao je i da je krucijalna stvar u postupku koji se vodi protiv Hrkalovićeve predmet nedostavljanja poruka tužiocu nakon veštačenja telefona Veljka Belivuka, da se u tim porukama on dopisuje sa jednim visokopozicioniranim službenikom koji je u to vreme bio u intimnim odnosima sa Dijanom Hrkalović. Stefanović je zatražio od suda da objavi sve te poruke.

Ministar odbrane je dodao da je “potpuno jasno da je Hrkalović imala uvid u sve poruke koje je dobila od Dejana Milenkovića”. “Kada je videla da se njen intimni prijatelj dopisuje sa Belivukom i da se pominje njeno ime, shvatila je da to neće dostaviti tužiocu. Potpuna je laž da je to dostavila meni”, naveo je Stefanović. Portal nedeljnika “Vreme” je nedavno objavio da policajci koji su imali uvid u te poruke kažu da je istraga ometana zbog prepiske između Belivuka i policajca Nenada Vučkovića Vučka, i dalje aktuelnog pripadnika Žandarmerije. U to vreme, Dijana i žandarm Vučković važili su za veoma bliske saradnike, iako im to funkcije i pozicije nisu nalagale. Hrkalovićeva u svom “trenutku istine” žandarma Vučkovića nije ni spomenula.

Stefanović je u svom odgovoru naveo i da se Hrkalovićevoj na odmoru u Izraelu pridružio jedan od pripadnika Kavačkog klana, vođa navijača FK Partizan sa Karaburme, koji je tada bio s njom u intimnim odnosima. “Nisam mogao da dozvolim da takva osoba nastavi da radi u MUP-u”, rekao je Stefanović, dodajući da je morala da podnese ostavku.

Prijatelju, prijatelju…

On je rekao i da nikada nije imao niti je koristio Skaj telefon, ali je prozvao svog nekadašnjeg najbližeg saradnika Aleksandra Papića, suvlasnika tabloida i portala Objektiv.rs, kojem je Dijana i dala sporni intervju. Najpre je podsetio da je upravo taj medij Hrkalovićevu, prethodnih godinu dana, bezdušno napadao i nazivao psihopatom, kumom mafije, razvratnicom i narkomankom. Dodao je i da je važno da nadležni organi saznaju ko se krije iza kodnog imena “Šerif”, odnosno ko je lice koje opisuje zaštićeni svedok protiv Belivukove grupe Bojan Hrvatin.

“Može se desiti da je to isti onaj Papić koji je 24. decembra 2020. godine išao u bunker kod Belivuka da mu nosi informacije da se sprema policijska akcija protiv njega. Vrlo važno je zbog sumnje da je to suvlasnik portala Objektiv Aleksandar Papić i vrlo je važno da istraga pokaže kakve su bile veze Objektiva, Papića sa klanom Belivuka”, naveo je Stefanović.

“Upravo je Papić isplaćivao Vladimiru Đukanoviću mesečno 240.000 dinara”, dodao je Stefanović. Prema njegovim rečima, “Objektiv, Papić i Đukanović sklapaju medijsku mašineriju i štite svoje biznis interese”. “Dijana Hrkalović besomučnim lažima pokušava da dobije milost ne bi li joj pomogli da dobije blažu kaznu i da kasnije bude postavljena u državnom sistemu”, naveo je Stefanović.

Stefanović je rekao i da je jedan od aktera advokat okrivljenih, koji se pojavljuje u procesima i televizijskim emisijama, i koji je jedan od onih koji orkestriraju kampanju protiv onih koji se suprotstavljaju njegovim biznis interesima, te da se radi o Vladimiru Đukanoviću. Stefanović tvrdi da “Đukanović vrši ogroman uticaj na državne institucije”, da je “istupao javno govoreći protiv onog što je govorio predsednik Vučić”. “Đukanović u televizijske emisije dolazi kao politički funkcioner koji to vreme koristi da bi branio svoje biznis interese. Naravno, njegov pritisak je veći jer direktno utiče na izbor sudija i vrši pritisak na sudstvo”, rekao je Stefanović, tvrdeći da kada Đukanović kaže da ste krivi, vi ste krivi, i obrnuto.

Šta je bilo ranije

Podsetimo, bivša državna sekretarka MUP-a Srbije Dijana Hrkalović od strane tabloida označena je kao “kuma mafije”, od strane bivših kolega prozivana je da je kriminalizovala i BIA i policiju. Od 2012. do 2019. godine u obe te službe Dijana je i žarila i palila. Javna je tajna da je “čistke” češće sprovodila u Ministarstvu unutrašnjih poslova udaljavajući sa pozicija, po njenoj proceni, nepodobne policajce, nego što je ulice čistila od kriminalaca. Zapravo, u vreme kada je Hrkalovićeva bila državna službenica kriminalci su se sami “raščišćavali”, preciznije, ubijali se međusobno u ratu klanova koji je bujao godinama.

Koliko poštuje policajce u odnosu na partijske vojnike, Dijana je pokazala nekoliko meseci pre nego što je primljena u BIA. Naime, u jeku izborne kampanje 2012. godine, dok je sa mladim naprednjacima lepila stranačke plakate, fizički je napala aktivistu druge stranke. Privedena je kod Bogoslovije u Beogradu i protiv nje je podneta krivična prijava. Policajci sa Palilule govorili su za medije da im je tada Dijana, diplomirana psihološkinja, pretila; “Jebaću vam svima majku kad dođem na vlast.” I došla je na vlast, a krivična prijava se negde zauvek zagubila, te ni to što je partijski kadar, ni to što je označena kao nasilnik, nisu bile prepreke da dobije posao u BIA.

U intervjuu za Objektiv.rs sebe opisuje kao emotivno slabu i ranjivu, podložnu manipulaciji i kao nekoga ko sporo kapira zakulisne radnje, te loše procenjuje ljude; tvrdi da su joj se tako desili Nebojša Stefanović i prisluškivanje predsednika, i da je ona sve tek nedavno shvatila. Neshvatljivo je onda čime se komisija u BIA rukovodila kada je Hrkalovićevoj dala državnu platu, kako bi vodila računa o bezbednosti ustavnog poretka i građana Srbije.

Ćutanje je zlato

Uprkos svim kontroverzama, Dijana kaže da bi umesto nje na optuženičkoj klupi trebalo da sedi Nebojša Stefanović. Usput prstom upire i na sudije i tužioce koji su potpisivali naloge za prisluškivanje kriminalca Darka Eleza, pošto se Hrkalovićevoj sudi i za nezakonito prisluškivanje Eleza. Novinaru koji je vodio intervju nije palo na pamet da je pita nešto više o Elezu, recimo koliko često je s njim kontaktirala i da li se i gde s njim viđala. Ali, upravo sada, u svom obraćanju javnosti, traži da se razotkrije ministar Stefanović.

Dijana u emisiji nije govorila ni o delovima optužnice koji je terete da je, u maju 2018. godine, naredila da se uklone delovi snimaka i transkripata u kojima su o njoj vrlo pogrdno govorili advokat Dragoslav Miša Ognjanović i Dragoslav Miloradović, kum Luke Bojovića. Inače, nekoliko dana pošto je snimljen taj razgovor u restoranu na Vračaru, Miloradović je ubijen ispred svoje auto-perionice u Mirijevu, a nekoliko meseci nakon toga ubijen je i advokat Ognjanović.

Kad je reč o kriminalnim ubistvima i kako su tabloidi bliski vlasti optuživali Hrkalovićevu da je mafiji dojavljivala kretanje suparnika, Dijana kaže da su informacije o kretanju praćenih lica suprotnim klanovima mogli da dojavljuju samo operativci policije koji su bili na terenu. Pojasnila je da su nju obaveštavali o kretanju praćenih lica samo kada bi se osoba na merama tajnog nadzora i praćenja susrela sa nekom osobom iz kriminogene sredine. Međutim, bivša državna sekretarka nije rekla da li su je operativci policije na terenu obavestili i da se, kako je istraga utvrdila, nekoliko sati pre nego što je ubijen advokat Ognjanović on sastao sa rođakom Luke Bojovića, Nebojšom, osobom iz kriminogene sredine.

Tokom javnog ispovedanja, Dijana je rekla da nikada nije upoznala Saleta Mutavog, niti Veljka Belivuka, ali je potvrdila da je podržavala navijačku frakciju Partizana sastavljenu od ubica, narko-dilera i kriminalaca raznih fela. “Ja sam podržavala frakciju koju je predvodio Kića Marković… 2008. godine su Južnu tribinu predvodili Kića, Prela i Kimi; bila su to lepa vremena”, rekla je bivša državna sekretarka MUP-a Srbije, i da nije ni trepnula izjadala se da je dobila nervni slom kada je ubijen Kića Marković, kao i da njena saznanja govore o tome da je to učinio Belivukov klan.

Inače, i Kića Marković i Đorđe Prelić robijali su zbog ubistva Brisa Tatona, navijača francuskog kluba Tuluza, u centru Beograda 2009. godine. Od kada je Belivuk iza rešetaka, vođstvo na Južnoj tribini je, po izlasku iz zatvora, prošlog leta, preuzeo upravo Đorđe Prelić.

Duše od ljudi

Govorila je Dijana Hrkalović i o slučaju “Jovanjica” kada je, prema optužnici, u novembru 2019. godine otkrivena najveća plantaža marihuane u Evropi. Ona tada već mesecima nije bila u MUP-u Srbije, ali se sada, kao okrivljena za druga zlodela, dobrovoljno javila da analizira taj slučaj i da kaže da su ga montirali ministar Stefanović i načelnik Odeljenja za borbu protiv droga beogradske policije, Slobodann Milenković.

Dijana kaže da zna da je slučaj izrežiran da bi se naudilo, po njenim rečima, “duši od čoveka”, bratu predsednika države, Andreju. Prozrela je Hrkalovićeva da ranije nije bila otvorena operativna obrada za vlasnika Jovanjice Predraga Koluviju. I to joj je sumnjivo.

A kako bi bila otvorena obrada ako su već i inspektori i njihovi šefovi i saradnici svedočili, uprkos pritisku javnosti, da se zaustavljanje Koluvije na auto-putu kod Velike Plane desilo slučajno? Naime, inspektori su imali zakazan razgovor sa osuđenikom u Nišu, već su kasnili na put jer su čekali da im načelnik UKP-a gradske policije potpiše putni nalog. Koluvija, koji je u tom momentu putovao ka Makedoniji, napravio je težak saobraćajni prekršaj i “isekao” policajce na auto-putu. Slučajno su ga zaustavili, ali ga nisu slučajno uhapsili, zato što se upravo načelniku Slobodanu Milenkoviću Koluvija predstavio falsifikovanom legitimacijom MUP-a Srbije.

Tvrdi Dijana i da je Koluvija, kome je advokat takođe Vladimir Đukanović, tada protivpravno zadržan. Nameće se pitanje: šta bi ona radila sa osobom koja se lažnom legitimacijom predstavlja da radi u vrhu policije? Usput je Dijana, kao da joj neka “viša sila” nije dala da prećuti, rekla i da ima saznanja da je narko-diler zapravo načenik Slobodan Milenković. Posle svog rada u BIA i policiji, Dijana Hrkalović ima ista “saznanja” kao i tabloid pred čijim kamerama je otvarala dušu. Ali, nije otvorila dušu o svojim nekada najbližim saradnicima poput Branislava Radosavljevića, pripadnika BIA, koji je radio i u MUP-u, optuženom da je bio deo Koluvijinog prstena zaštite.

Zajednička odbrana predsednika i njegove porodice

Ni Stefanović nije propustio da odgovori Dijani na optužbe da mu je slučaj “Jovanjica” služio da radi protiv brata Aleksandra Vučića.

Rekao je da je pominjanje Andreja Vučića bilo sa ciljem da se nanese šteta predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. I istakao da je to najpre, bez ikakvih dokaza, radila opozicija, a da od tada Andrejevo ime najviše u istom kontekstu s Jovanjicom spominje niko drugi do advokat Đukanović.

“Koji bi bio moj interes da naškodim predsednikovom bratu, šta bih ja mogao potencijalno da dobijem?”, upitao se Stefanović, pa dodao da je on prvi pokazao konkretne dokaze da ništa od toga što je Hrkalovićeva rekla nije tačno. “Nijednu stvar nisam učinio niti preduzimao sa ciljem da nanesem štetu predsedniku Vučiću i njegovoj porodici”, rekao je Stefanović.

I dok javnost Srbije plovi u moru pod burom, u institucijama nema vetrova, prava bonaca. Naime, kako mediji saznaju, povodom javnih optužbi koje je bivša državna sekretarka MUP-a Dijana Hrkalović iznela u intervjuu za Objektiv.rs protiv ministra odbrane Nebojše Stefanovića, Tužilaštvo za organizovani kriminal odgovorilo je da takvi javni istupi nemaju nikakvu dokaznu snagu, te da se ne mogu smatrati relevantnim i verodostojnim.

"Vreme“ broj 1642, 23.06.2022.

