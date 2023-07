Deveti protesti: Prvi je jul, a u celoj Srbiji su demonstracije

Foto: FoNet

1. 7. 2023. / 20.47

"To je veličanstveno, prvi je jul, u celoj Srbiji su demonstracije. Pogledajte koliko je tu naroda i kakva je atmosfera. Gajim najdublje divljenje za ljude od uverenja i hrabrosti“, rekao je poslanik Vladeta Janković o današnjim, devetim protestima.

Na devetom protestu "Srbija protiv nasilja“ šetalo je 15 gradova. U Beogradu se šetalo do zgrade TV Pink, ispred koje ih je čekalo dvadesetak kratko ošišanih mladića u crnim majicama i glasna muzika.

U Kraljevu su danas protestovali osmi put.

Kragujevčani su blokirali raskrsnicu kod Zastavinog solitera na magistralnom pravcu Kragujevac-Kraljevo. Pre početka protesne šetnje, ove subote je bila peta, Diplomirani programer Saša Vasiljević, najavljen je kao "strani plaćenik, ali nije domaći izdajnik", podsetio je da je "na ovom mestu stvorena prva gimnazija, prvo pozorište, napisan prvi Ustav oslobođene Srbije, s sada imamo državu, koja je produžena ruka mafije".

Protestovalo se u Vranju i u Leskovcu drugi put.

U Jagodini je održan prvi protest protiv nasilja, kao i blokada puta. Prema rečima okupljenih, ovaj protest je veliki događaj za grad u kome "već dve decenije ima vlast jedan čovek“

Zrenjanici su se okupili ispred kineske fabrike guma Linglong i blokirali put od 18 do 20 časova.

U Beogradu, nakon okupljanja ispred Narodne skupštine, kolona je krenula ka zgradi TV Pink. Kad je vrh kolone bio kod Mostarske petlje, mediji su javili da je njen početak na pola sata odatle.

Građane je pratilo vozilo sa muzikom na pet zvučnika, a ispred zgrade TV Pink čekala ih je njihova muzika. Ideja organizatora je da građanima omogući da se opredele kom stejdžu će se priključiti.

Protest u Beogradu je počeo posle 18 časova, porukama govornika.

Glumica Bojana Novaković je rekla da je nasilje kada se laže u Skupštini. "Nasilje je kada medijske kampanje sa nacionalne frekvencije dovode do ubistva jednog od naših najvećih boraca za pravdu. "Nasilje je kada sistem ne pruža zaštitu ženama, kada se one prozivaju kao histerične. Nasilje je kada ja kažem boli me a on kaže strpi se. Nasilje je promocija silovatelja u medijima i kada kriminalci i lopovi na državnim funkcijama prave zakone koji određuju ko će koga da voli.“

"Molim da ostanemo besni i glasni i da negujemo i sami sebe i one pored nas. I da nikada ne zaboravimo onu decu i mlade čija je smrt izazvala ovaj bunt i koja neće iskusiti ove promene za koje se borimo…Sve mora da stane“, poručila je Bojana Novaković.

Emilija Milenković studentkinja Fakulteta političkih nauka pitala je "kada ćemo da skinemo autoritarne vođe na prvi znak represije, kada ćemo da shvatimo šta je demokratija i kada ćemo da naučimo iz sopstvene istorije?“, i odgovorila "to će se desiti kada mi, mladi, izađemo na ulicu. Ali šta ova vlast radi tim mladim i glasnim ljudima, nedavno su ministar Aleksandar Martinović i državni sekretar Đorđe Dabić na društvenim mrežama i u Skupštini targetirali našeg druga i studenta Pavla Cicvarića i njegovu porodicu", navela je ona.

S.Ć./N1/Danas