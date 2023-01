Derek Šole: ZSO neće biti Republika Srpska

Foto: (AP Photo/Darko Vojinovic

19. 1. 2023. / 20.30

Velka je razlika između Zajednice srpskih opština na Kosovu i nadležnosti koje Rebublika Srpska ima u Bosni i Hercegovini, ZSO treba da bude frmiran u skladu sa Ustavom Kosova i SAD će insistirati na tome, rekao je za N1 specijalni savetnik Stejt departmenta Derek Šole.

O pojedinostima koje se tiču mogućih nadležnosti ZSO nije hteo da govori, ali jeste rekao da se detalji moraju "izglancati" kroz dijalog.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ranije u više navrata ponovio da o ZSO nema šta da se raspravlja i dogovora jer je ona definasana u Briselskom sporazumu koji je Priština potpisala još pre 8 godina.

Nemačko-francuski sporazum

Što se famoznog francusko-nemačkog predloga tiče koji polazi od nekog sveopšteg i obavezujući sporazum između Beograda i Prištine, a za koji Vučić kaže da predviđa neku vrstu priznanja nezavisnosti Kosova, Šole je ponovio da ne želi da govori o pojedinostima.

Sjedinjene Države podržavaju dijalog Beograda i Prištine uz posredstvo EU, rekao je američki diplomata. Njegov cilj jeste "normalizacija u pravcu međusobnog priznanja“, ali je evropski predlog kao osnov za pregovore fleksibilan.

Govoreći o tome kako bi Kosova moglo da dođe do članstva u Ujedinjenim nacijama, kada su protiv toga Rusija i Kina, Šole je rekao da će to biti teško, ali da će SAD nastaviti da se za to zalažu.

A nastojanja Srbije širom sveta da se povuku priznanja nezavisnosti Kosova su, kaže, "gubljenje vremena i energije“.

SAD su zabrinute zbog uticaja Rusije na Balkanu koja je proteklih godina pokazala da je spremna da energente kosristi kao sredstvo za pritiske, te da je Moskva u Ukrajini pokazala svoje pravo lice i da ceo svet treba da se ujedini protiv onoga što tamo radi.

A što se medijskih slobodau Srbiji tiče, naravno da se SAD uvek bave tim pitanjem i da je on, Šole, prilikom posete regionu svima poručio da će sa time nastaviti jer da su medijske slobode u svim delovima sveta prioritet za Ameriku.

J.H./FoNet/N1

