Demostat: Rezultati istraživanja o EU su u Vučićevim rukama

2. 7. 2022. / 14.53

Rezultati Demostatovog istraživanja, po kojima bi trećina građana glasala za ulazak Srbije u EU dok bi se 51 odsto izjasnilo protiv, posledica su narativa predsednika Aleksandra Vučića, smatraju u ovom istraživačko-izdavačkom centru.

Takođe, rezultati bi u kratkom roku mogli da se promene. Za to je, kako smatraju, potrebna Vučićeva jasna odluka, promena narativa u provladinim medijima, kao i angažovanje stranačke infrastrukture i provučićevski orijentisanih predstavnika političke i društvene elite.

Glavni istraživač Demostata Srećko Mihailović uveren je da predsednik Srbije u kratkom vremenskom roku može u velikoj meri da promeni orijentaciju građana prema EU, i napominje da su se tome nadali i zvaničnici Unije.

Istraživanja pokazuju "jaku vezanost jednog dela pristalica članova Srpske napredne stranke (SNS) za Vučića. Osim toga, angažovanjem SNS i stranačke infrastrukture koja je veoma jaka, Vučić može na posredan način da utiče na javno mnjenje“ kaže Mihailović.

Zoran Panović, programski direktor Demostata smatra da "tehnologija Vučićeve vlasti i njegovog catch all sistema, koji obuhvata SNS kao partiju i javni krug izvan stranke, podrazumeva i jake proevropske, pa čak i pro-NATO elemente.“ Panović kaže da takvi elementi nisu većinski u odnosu na tradicionalno rusofilsko-radikalsko raspoloženje, ali nisu ni zanemarljivi.

“U određenim raspletima, to bi bili dovoljni resursi da se krene u preumljenje javnog mnjenja”.

On smatra da je dobar deo takozvanih rusofilskih Vučićevih glasača u svojoj duši konformistički orijentisan i da bi oni sigurno, u varijanti deset puta boljeg života koji nudi Vučič, žrtvovali Rusiju i brzo prihvatili novu politiku. Vučić do takve promene može da dovede vrlo brzo, jer za to već postoje resursi, kaže Panović i podseća da Srbija u dobroj meri zbog svoje ekonomske politike već ima dobre odnose sa Zapadom.

