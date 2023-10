Decembarski izbori: Može li opozicija da pobedi Vučića u Beogradu?

Foto: FoNet

15. 10. 2023. / 13.04

Ima li opozicija ikakve šanse da postigne relativno dobar rezultat na izborima? Da li bi mogla da osvoji Beograd s obzirom da je glavni grad bio centar masovnih protesta, pitanja su kojima se bavio Radio Slobodna Evropa u emisiji Most

Jedan od sagovornika, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda Dragan Popović kaže da su se stvorili uslovi da predsednik Aleksandar Vučić doživi bar delimičan poraz – da opozicija pobedi u Beogradu, možda u još nekom gradu. Ističe, međutim, da to nije zahvaljujući "sposobnosti opiozicije“ već sticajem okolnosti.

Sa druge strane, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Ognjen Radonjić kaže da ne vidi šansu da će Vučić izgubiti u Beogradu i podseća da na prethodnim izborima opozicija nije znala rezultate izbora, te da ih je proglasila Srpska napredna stranka.

"Nije dovoljno da samo pričate da ste protiv vlasti. Morate da kažete za šta ste, a ja ne vidim da oni imaju bilo kakav program u tom smislu. Ne znamo koja je zdravstvena, obrazovna i ekonomska politika koju oni nude. Ne znamo kako bi reformisali sudstvo, tužilaštvo policiju, bezbedonosne službe“, objašnjava Radonjić za RSE.

Protesti izgubili na snazi

U emisiji se razgovaralo i o tome u kojoj meri su protesti protiv nasilja ojačali proevropske stranke, da li proevropska opozicija mora izaći na izbore u jednoj koloni ako želi da postigne uspeh.

Popović smatra da je neverovatno da organizatori protesta, koji pripadaju proevropskim stankama, razmišljaju da na izbore idu u više kolona.

"Ja sam uvek za programske kolone. Ne može, recimo, Pokret slobodnih građana da ide sa Zavetnicima. To je nelogično. Ali potpuno je logično da organizatori protesta Srbija protiv nasilja idu zajedno. To su političke opcije koje su među sobom dosta slične, razlikuju se onoliko koliko se inače u svetu razlikuju koalicije“, objašnjava Popović i naglašava da je to posebno važno jer su "ljudi uplašeni, nasilje je sve veće, zemlja se raspada“.

"Posebno se raspada Beograd. Javne službe raspadaju se na naše oči počevši od gradskog prevoza do vrtića“, ističe.

Radonjić ocenjuje i da su protesti izgubili na snazi i da to nije više nešto što bi moglo da "pritisne Vučića“.

"Nisu više ni blizu onoga što su bili u maju i junu. Ne znam koji bi imao razlog da ide na izbore u decembru osim ako ne očekuje da će situacija na proleće biti još gora“, zaključuje Radonjić.

A.E/Radio Slobodna Evropa