Dani porodice u Beogradu: Promene na linijama gradskog prevoza

24. 6. 2023. / 9.05

Režim rada javnog gradskog prevoza za vreme manifestacije "Dani porodice 2023" u Beogradu biće izmenjen od petka, 23. juna u 22 časa sve do ponedeljka 24. juna u 4 časa. Velika pešačka zona nalaziće se na prostoru Ulice kralja Milana, Terazija, Trga Republike i u delu Vasine ulice, istakao je Darko Glaveš sekretar za poslove odbrane, vanredne situacije i koordinaciju. Pored ove manifestacije, u Beogradu će zbog održavanja "Belgrade Music Week 2023" doći do dodatnih izmena u režimu javnog prevoza od 23. do 26. juna. Koje ulice će biti zatvorene, a kuda će ići gradski prevoz za vikend u Beogradu

Manifestacija "Dani porodice 2023“ prouzrokovaće od 23. do 26. juna izmene u režimu rada linija javnog gradskog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Izmene u radu linija od petka, 23. juna u 22 časa, do ponedeljka 26. juna u 4 časa su sledeće:

trolejbuska linija 29 se privremeno skraćuje do Trga Slavija i nosiće oznaku 29L

ukidaju se trolejbuske linije 28 i 41L

linija EKO 2 će saobraćati na skraćenoj trasi preko Trga Slavija do Beograda na vodi

vozila sa linija 24, 26, 37 i 44 će saobraćati delimično izmenjenim trasama: Francuska – terminus "Trg republike“ – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnim trasama

vozila sa linije 31 će saobraćati delimično izmenjenom trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu "Trg republike“) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom

autobusi sa linije 27 će u smeru ka Trgu republike saobraćati delimično izmenjenom trasom: Bulevar kralja Aleksandra – Dečanska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa "Trg republike“

minibus linija A1 će saobraćati od terminusa "Trg Slavija (Birčaninova)“ i dalje redovnom trasom prema aerodromu, pri čemu će putnike primati u visini stajališta "Trg Slavija (Nemanjina)“

minibus linija E2 će saobraćati od terminusa "Trg republike“ sledećom trasom: Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu "Trg republike“) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom

minibus linija E9 će saobraćati na skraćenoj trasi od terminusa "Trg republike“ na trasi: Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu "Trg republike“) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska i dalje redovnom trasom.

Izmene na linijama noćnog prevoza

linije 15N, 68N, 75N, 603N, 704N i 706N u oba smera od Trga republike: Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu) – Braće Jugovića – Dečanska, Terazijski tunel

linija 26N: Francuska – terminus "Trg republike“ – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom

linije 27N, 32N u smeru ka Trgu republike: Makedonska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa "Trg republike“

linije 29N, 31N, 33N, 47N i 51N saobraćaće delimično izmenjenom trasom: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu "Trg republike“) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Kneza Miloša – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom

linije 37N, 56N i 511N: Trg republike – Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu) – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom

linija 101N u smeru ka Trgu republike: Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Francuska do terminusa "Trg republike“

linije 202N i 301N u smeru ka Trgu republike: Dečanska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa "Trg republike“

linija 304N: Trg republike – Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Dečanska – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Takovska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati na trasi: Makedonska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa "Trg republike".

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić najavio je manifestaciju "Beogradski dani porodice“, koja će se održati 24. i 25. juna na prostoru od Terazijske česme do Kalemegdana, uz, kako je rekao, različite programe za sve generacije i u okviru 15 tematskih zona.

