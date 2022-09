Danas u Beogradu: Formula 1, vojska, Parada ponosa, litija i tehno

Burna subota: Beograd

Foto: Sava Radovanović/Tanjug

17. 9. 2022. / 6.52

Prestonica Srbije ove subote nudi za svakoga po nešto, od Formule 1 do Parade ponosa, preko promocije kadeta Vojske Srbije i litije, pa sve do tehna. Zbog dozvoljenih i zabranjenih skupova , koji će se kako stvari stoje bez obzira na zabranu održati, većina centralnih ulica Beograda danas će biti zatvorene. Gradskog prevoza će biti, ali u značajno izmenjenom režimu uz korišćenje alternativnih ulica.

Intenzivan dan u Beogradu počinje u 10 časova ispred Doma Narodne skupštine. Tamo će biti održana svečanost najmlađim oficirima Vojske Srbije.

Saobraćaj će biti zatvoren na Trgu Nikole Pašića pa sve do Terazija, Dečanska, Nušićeva, dela Takovske ulice do ugla sa Kosovskom i do raskrisnice na Bulevaru Kralja Aleksandra. Od 08:00 do 14:30 časova biće zatvorene i Nemanjina, Kneza Miloša, Svetozara Markovića, Beogradska, Vlajkovićeva, Kondina, Palmotićeva i Majke Jevrosime.

Ovog vikenda Grad Beograd domaćin je i sportskog spektakla. Prvi put u ovom delu Evrope organizuje se vožnja pravih bolida Formule 1. Centralni događaj Red bull F1 Showrun planiran je za subotu, iako se vožnje organizuju od petka. Zbog formule zatvoreni su Slavija, Terazije i Trg Republike.

Pored ova dva dozvoljena skupa gotovo je izvesno da će danas u Beogradu biti organizovana i dva koje je MUP zabranio: Europrajd sa početkom u 17 časova ispred zgrade Ustavnog suda u Bulevaru Kralja Aleksandra i kontraprotest, ne zna se gde.

Iako je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin u petak rekao da promene odluke o zabrani Europrajda neće biti, istu poruku poslali su i organizatori manifestacije koji su u petak samo predložili izmenjenu rutu šetnje.

Jedan od organizatora litija Ivica Božić potvrdio je tokom nedelje da je MUP zabranio i litijašenje, a njegovi Antiglobalisti su zbog zabrane skupa podneli tužbu protiv premijerke Srbije. Poručuju: ukoliko bude Parade biće i litija.

Iako mnogi najavljuju svoje prisustvo na litiji ove subote, od Boška Obradovića do Milice Đurđević Stamenkovski, zvanične potvrde kada i gde će kontraprotest početi još uvek nema. Patrijarh srpski Porfirije pozvao je vernike da u subotu ujutru odu na liturgiju u bilo koju crkvu da se pomole, a posle molitve, otkrio je Miša Vacić, on će se priključiti vojnim kadetima.

Za kraj dana u Luci Beograd nastupiće vladari svetske haus i tehno scene Solomun i Sven Vath.

Pres služba predsendika Srbija je saopštila da će Aleksandar Vučić dana u 08:15 časova primiti ambasadora SAD u Beogradi Kristofera Hila.

S.P./FoNet/Danas

