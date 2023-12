Da li su RKS tablice zapečatile sudbinu beogradskih izbora?

Foto: MC

26. 12. 2023. / 17.03

Lista "Mi – Glas iz naroda" čiji je nosilac na izborima bio Branimir Nestorović saopštila je danas da ostaje čvrsta u odluci da neće stupiti u koaliciju sa vlašću i opozicijom ni na jednom nivou, jer smatra da i jedni i drugi rade protiv interesa države i imaju različita shvatanja o državi.

"Odluka Vlade Srbije da omogući ”slobodu kretanja” za sva vozila sa tzv. Kosova, dakle vozila sa RKS tablicama, predstavlja još jedan korak u sistematskom institucionalnom odricanju od Kosova i Metohije koje sprovode SNS i SPS od dolaska na vlast 2012. godine", stoji u saopštenju pokreta.

Takođe se navodi da je jedan od glavnih razloga okupljanja "Mi – Glas iz naroda" borba da Kosovo ostane neotuđivi deo Srbije i da su rešeni da zaustave protivustavnu i protivnarodnu politiku vlasti prema Kosovu.

"Teško je ne primetiti sinhronizaciju između protesta prozapadne opozicije, mitinga Srpske napredne stranke i poslednjih činova odricanja od Kosova, i to baš u vreme prvih protesta posle užasnih masakara početkom maja u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" i selima Dubona i Malo Orašje", saopštava pokret.

Kako je to u utorak preneo prorežimski portal Republika.rs i to citirajući upravo Branimira Nestorovića, osnivači ovog pokreta trebalo je u utorak uveče da se sastanu i da prelome da li će nekoga podržati u Skupštini grada Beograda.

"Sastanak rukovodstva pokreta je večeras. Srbija protiv nasilja je pokušala nasilne proteste, je li to nije dobar naslov za novine? Ali, neće biti dovoljno procesuirati huligane moraju se procesuirati i organizatori nereda. Izostala je podrška građana, tražiće međunarodno posredovanje", citirao je ovaj mediji Nestorovića.

Jedan od osnivača pokreta "Mi – glas iz naroda" Branko Pavlović rekao je za "Vreme" da rukovodstvo pokreta jeste održalo sastanak u utorak uveče, ali da se podršci nekoj od lista u beogradskoj skupštini nije govorilo.

"Sastanak je održan, ali na neke druge teme. Ništa se nije promenilo od subote kad smo imali konferenciju za medije. Niko me nije palo na pamet da se preisptituje odluka od subote. A to je je rezolutno ne, bezuslvono ne. Ne dajemo podršku za formiranje gradske vlasti ni na koji način. Ni listi Aleskadnra Vučića ni listi Srbija protiv nasilja", rekao je Pavlović.

Nestorovićeva lista osvojila je senzacionalnih šest odborničkih mesta i tako otvorila pitanje da li bi mogli da podare većinu Naprednjacima u Beogradu.

Od kad su objavljeni prvi rezultati izbora, od ljudi sa liste "Mi, glas iz naroda" stizale su različite poruke – od nećemo nikoga podržati, pa do tražićemo mesto gradonačlenika Beograda.

Sam Nestorović je odmah je bio isključio mogućnost koalicija u Gradu, a onda je stigla i izjava da će njegov pokret pružiti podršku vlasti, ukoliko neko bude pokušao nasilne promene na ulici.

"Samo jednu malu ogradu imamo, jer se komplikuje situacija sa tzv. prozapadnom opozicijom, ako bi došlo do nasilne pomene na ulici mi bismo onda podržali vlast, jer onaj ko je na vlasti predstavlja državu", rekao je Nestorović.

Za proteste u nedelju kad je došlo do nemira, prvo je rekao da je to pokušaj "Majdana", ali je ubrzo revidirao svoj stav i za Sputnjik rekao to nije bio pokušaj "Majdana", već ispipavanje pulsa.

I druge kolege iz pokreta su znale da sa svojim izjavama odskaču od onoga što je prvobitno rečeno, pa je tako Aleksandar Pavić rekao je da bi ta lista mogla da traži mesto gradonačelnika Beograda, ali isključivo pod određenim uslovima.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com