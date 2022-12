Da li Srbija treba da uvede porez na ekstra profit: Zaradili bismo milijardu evra

Evropa će od poreza na ekstra profit prihodovati 140 milijardi evra: Dušan Nikezić

Foto: Tanjug

20. 12. 2022. / 11.17

"Od dolaska Gasproma broj zaposlenih u NIS smanjen sa 12.343 na 5.108 .Nije mi jasno zašto ovo radite? Da bi vas neki direktor Gasproma potapšao po ramenu, dok vam se smeje iza leđa i iznosi 800 miliona evra iz Srbije?“, pitao je danas potpredsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dušan Nikezić reagujući na stav Siniše Malog ministra finansija da je predlog da Srbija uvede porez na ekstra profit pogrešan.

Po Siniši Malom, to su "neprimerene metode“.

Nikezić podseća da je "te identične metode Evropska unija usvojila 30. septembra ove godine i od poreza na ekstra profit planira da prihoduje 140 milijardi evra, dok će Rusija od tog istog Gasproma ove godine naplatiti 20 milijardi evra poreza na ekstra profit, a u naredne tri godine još 60 milijardi evra", rekao je Nikezić.

On je naveo da se Mali plaši da bi predlog da se oporezuje ekstra profit mogao da izazove "šokove i negativne reakcije“ investitora, a da ga je briga za šokove i negativne reakcije građana koji godinu dana plaćaju najskuplje gorivo u regionu, zbog čega će Gasprom zaraditi ekstra profit od 800 miliona evra.

Pre dve nedelje, na sednici Narodne skupštine, premijerka Ana Brnabić je na pitanje Marinike Tepić šefice poslaničke grupe Ujedinjeni zašto se u vreme krize ne uvede ekstra profit, odgovorila "da bi to bilo kobno po investicioni ambijent u Srbiji za koji se svaki dan borimo da ga unapredimo“.

"Ne mislim da je to u najboljem srednjoročnom i dugoročnom interesu naših građana“, izjavila je tada Brnabić.

Marinika Tepić je navela da bi od uvođenja ovog poreza budžetski prihodi u narednoj godini bili uvećani za milijardu evra.

"Za povećanje osnovnih plata za nastavnike na 100.000 dinara, za lekare na 150.000 i 85.000 za medicinske sestre i pomoćno osoblje potrebno je 640 miliona evra“, rekla je pred poslanicima Tepić.

Drgan Đilas, predsednik Stranke slobode i pravde je rekao medijima da Srbija "neće da uvede porez na ekstra profit kompanija poput NIS i Ziđin koje su se enormno bogatile u vreme krize".

"Normalno je da se bar pola od tog njihovog ekstraprofita vrati u budžet Srbije. To su uradile mnoge zemlje od Velike Britanije do Rusije. Samo u Srbiji to ne može. Zašto?", upitao je Đilas.

S.Ć./FoNe