Da li Beogradski sajam danas slavi poslednji rođendan?

Od kada je u javnosti najavljeno potencijalno rušenje Beogradskog sajma, stručnjaci staju u odbranu ovog gradskog simbola upozoravajući na posledice koje će osećati i naredne generacije. Od kada je ovo društveno preduzeće prešlo u status državnog, nagađa se da će se lokacija na kojoj se nalazi pripojiti naselju Beograda na vodi.

Bivši glavni urbanista Đorđe Bobić rekao je za portal “Vremena” da smatra da je nedopustivo da hale jedan, dva i tri ne budu zaštićene kao spomenici kulture i da one moraju da se posmatraju kao celina.

“Beogradski sajam je u arhitektonskom smislu dragocenost, u trenutku kada je napravljen to je bio veliki evropski projekat, potvrda snažne kulturne svesti u to vreme. Menjati ga, rušiti je zapravo još jedno skrnavljenje grada”, napominje on.

Pred Beogradski sajmom veliki izazovi

Beogradski sajam obeležio je 86. godina od osnivanja i u tom periodu je bio i ostao nezaobilazno mesto za promociju i razvoj različitih aspekata društva i platforma za promociju privrede, saopštilo je danas to preduzeće.

Od 11. septembra 1937. godine do svog 86. rođendana, Beogradski sajam je bio ugrađen u privredne temelje čak sedam država i političkih sistema, opslužio više od 520.000 izlagača iz 180 država, ugostio 65 miliona posetilaca, organizovao oko 3.500 sajamskih manifestacija različitih profila i formata, koji su u proseku privlačili po dvadesetak hiljada ljudi.

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Beograda i Srbije, centralno je mesto okupljanja poslovnih ljudi, izlagača i posetilaca iz različitih delova sveta sa odgovornošću nosioca sajamske industrije u regionu, dodaje se.

Pred novovremenim Beogradskim sajmom su izazovi koji sve više postaju tekovine civilizacije: digitalna transformacija, koja uključuje i virtuelne i hibridne modele sajmova, ekološka održivost, personalizacija podataka o izlagačima i posetiocima, brojni novi sektori koji doživljavaju brz rast, globalizacija i internacionalizacija poslovanja, veće angažovanje samih posetilaca.

EXPO 2027 zahteva novi gravitacioni orijentir sajamske industrije

Autoritet i značaj specijalizovane izložbe EXPO 2027, kojoj su Beograd i Srbija domaćini, a na čijoj će lokaciji, po zatvaranju njenih kapija, biti novi gravitacioni orijentir sajamske industrije ovog dela Evrope, traže od Beogradskog sajma da već od ovog rođendana odbrojava vreme, koje ni na sekundu neće stati, zaključuje se u saopštenju.

