Da li će ruski arhitekti spasti Stari savski most?

Najnoviji predlog za Stari savski most

Foto: Icarus

9. 7. 2023. / 19.43

Uklanjanje Starog savskog mosta najavljivano za juni, odloženo je po rečima gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića do "kada projekat tunela stigne do nivoa projekta novog mosta, koji je gotovo završen“.

Bila je to poslednja od nekoliko mogućih varijanti sudbine Starog savskog mosta o kojima se priča poslednjih godina. Nedavno su Vlada Srbije i Grad Beograd potpisali memorandum o razumevanju za projekat izgradnje tunela od Karađorđeve ulice do Dunavske padine i činilo se da sve ide u pravcu Šapićeve najave, a onda je pre dva dana javljeno da su ruski arhitekti predložili da se most ne poruši, već da se pretvori u memorijalni kompleks.

Icarus, zajednica urbanih aktivista sastavljena od oko tri stotine ruskih arhitekata i dizajnera koji trenutno deluju u Beogradu, predstavila je projekat Half-Bridge of Memories – Program revitalizacije prostora Starog Sajmišta kao mesta sećanja kroz nasleđe Savskog mosta.

Iza ove ideje stoji tim od osam članova. Oni predlažu da se Stari savski železnički most sačuva kao integralni deo spomen-područja posvećenog žrtvama holokausta, genocida nad Srbima i Romima i zločinima nad protivnicima okupatora tokom Drugog svetskog rata, piše na zvaničnom sajtu Icarusa.

Zamisao je da se čelični luk mosta zajedno sa fragmentima bočnih raspona integriše u kompoziciju restauriranog kompleksa logora Staro Sajmište duž ose glavnog spomenika.

Most, sačuvan u fragmentima, pretvoriće se u polumost, nedovršenu strukturu veze dve obale koji se prekida iznad reke, u čijoj će se očuvanoj prepoznatljivoj konstrukciji nalaziti stakleni prolaz koji se prelama preko reke.

Deo projekta je i kompozicija sastavljena od 39.000 zvona koje njiše vetar, čime se aludira na broj žrtava stradalih u logoru smrti na levoj obali Save.

Očuvani paviljoni Starog Sajmišta i njegov prostrani parter mogu postati domaćini ne samo izložbama, već i tematskim filmskim i pozorišnim festivalima.

Od kako je u vreme Gorana Vesića kao zamenika tadašnjeg gradonačelnika postalo jasno da od rekonstrukcije mosta neće biti ništa, pojavilo se nekoliko rešenja – šta s njim. Tada je najavljivano da će biti razmontiran i prebačen na drugu lokaciju.

Demonstrirajući demokratiju, Grad Beograd je čak organizovao i onlajn glasanje i pitao građane gde da bude prebačen Stari savski most, a prema toj anketi, kako je tada saopšteno, pobedio je predlog da on bude postavljen u parku na Ušću. Zatim je urađena i maketa Savski most kao prostorna instalacija nas Ušću.

Tokom predizborne kampanje u februaru prošle godine Šapić je izjavio da će ukoliko postane gradonačelnik jedan od njegovih prvih zadataka biti izmeštanje Starog savskog mosta.

"Ja sam za sklanjanje ovog rugla od mosta, na kojem ne postoji čovek koji nije izbušio makar pet puta gume, most koji ne može da primi broj automobila na nivou 1950. godine, most za koji ne znate kada prelazite preko njega da li će da se sruši ili stvara veću buku“, izjavio je tada Šapić.

Toj odluci se protivio veliki broj građana, nevladinih organizacija i udruženja i pojedine opozicione stranke tvrdeći da je most značajan za žitelje s obe strane reke Save.

Ako dođe do rušenja Starog savskog mosta, branićemo ga – rekao je tada Đorđe Miketić, poslanik stranke Zajedno i dodao da deluje kao da iza napada na most stoji neki drugi "koruptivni momenat“. Jedna od aktivističkih akcija ove stranke bila je "Veži se“ u kojoj su se građani vezivali za most šarenim trakama i fotografije sa tog mesta deliti na društvenim mrežama.

Onda je ovog februara Šapić najavio rušenje mosta u junu, da bi u maju pomerio rušenje na vreme kada projekat tunela stigne do nivoa projekta novog mosta koji je gotovo završen. Tada je istakao da postoji velika verovatnoća da izvođenje zajedničkih radova na ta dva projekta počne na proleće ili leto naredne godine.

Najavljivao je da bi novi most trebalo da ima četiri saobraćajne trake, pešačku i biciklističku stazu.

"Radimo novi Savski most sa četiri trake, sa pešačkom i biciklističkom stazom. Neće biti toliko kolapsa zato što je u poslednjih nekoliko godina sam od sebe izbacio količinu vozila koji prelaze preko njega. Sa mosta će se ulaziti u tunel kod Ulice Despota Stefana“, rekao je Šapić proletos.

O najnovijem predlogu, o pretvaranju Starog savskog mosta u memorijal, gradska vlast se nije izjasnila.

S.Ć./Gradnja