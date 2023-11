Da li će bašibozuk Paje Jovanovića doći u Srbiju

"Odmor bašibozuka", Paja Jovanović

4. 11. 2023. / 20.54

U kolekciji rezidencije Belgravija iz 18.veka koju je ponudila na prodaju londonska aukcijska kuća "Sotbi“, nalazi se i slika "Odmor bašibozuka“ Paje Jovanovića.

Procenjena vrednost je između 80 i 115 hiljada evra.

Jelena Medaković, direktorka Muzeja grada Beograda, koji brine o najvećoj domaćoj kolekciji umetničkih dela Paje Jovanovića, za Euronews Srbija je rekla da još nisu dobili odgovor iz "Sotbija“ na postavljena pitanja o uslovima aukcije kao ni o tome u čijem se vlasništvu slika trenutno nalazi. Rekla je da je u Muzeju Paje Jovanovića o kome brine Muzej grada nalazi preko 210 predmeta i da bi bilo najlogičnije da se i ova slika nađe u ovoj kolekciji.

Pitanje je da li će Muzej, ako se bude nadmetao na aukciji, imati dovoljno sredstava za to delo.

Pre mesec dana Muzej nije uspeo da kupi sliku Milene Pavlović Barili "Junona i Vulkan“ na aukciji američke kuće Artprice – slika je prodata nepoznatom kupcu za 95.000 dolara. početna cena za sliku "Junona i Vulkan“ od 1000 dolara brzo je rasla, verovatno i zahvaljujući nadmetanju domaćih privatnih kolekcionara za koje se zna da su učestvovali u aukciji i pored molbe Muzeja da odustanu kako bi je oni lakše kupili.

Paja Jovanović važi i za jednog od najcenjenijih srpskih slikara u svetu, a njegovim delima najviše je trgovala bečka aukcijska kuća "Doroteum". Dosadašnji rekord te kuće je postignut u oktobru 2019. godine kada je "Prosidba", ulje na platnu koje je bilo procenjeno na 35.000 do 45.000 evra, prodato za 125.000 evra, plus takse do četvrtine aukcijske vrednosti.

Ipak, apsolutni vrhunac što se tiče prodaje nekog dela Paje Jovanovića bila je upravo aukcija u londonskom "Sotbiju" 2018. godine. Slika "Dva bašibozuka pred kapijom“ prodata je tada za 531.633 evra, što je trostruko veća suma od prvobitno procenjene vrednosti tog dela.

S.Ć./Euronews