CRTA: Sedam lista je prešlo cenzus za Parlament

U Beogradu male razlike među listiama: glasačka kutije

Foto: Tanjug

4. 4. 2022. / 15.14

Po najnovijim rezultatima posmatračke misije CRTA nakon obrađenih 99 posto obrađenog uzorka, izlazmost na najnovijim parlamentarnim izborima u Srbiji bila je 58,7 posto, na predsedničkim 58,6, a na beogradskim 57, 2 odsto.

Sedam lista je prešlo cenzus i biće deo Srpskog parlamenta. To su: Srpska napredna stranka, Ujedinjeni za pobedu Srbije, Srpska socijalistička stranka, Nada, Moramo, pokret Dveri i Zavetnici, plus četiri manjinske liste.

Iz Crte kažu da nema izgleda da se ovi rezultati promene.

U Beogradu je, ocenjuju iz CRTE, situacija bila napetija zato što su razlike između lista bile manje nego za parlamentarne izbore.

Lista Aleksandar Vučić osvojila je 48 mandata u Skupštini grada, Vladete Jankovića – 26, Moramo – 13, Ivice Dačića – 8, Miloša Jovanovića – 7, Zavetnika – 4, i Dveri takođe 4 mandata.

Izbori su protekli u atmosferi punoj tenzija, tenzija koje su povremeno eskalirale i u fizičko nasilje, da je izborni dan bio organizovan izuzetno loše, a izborna administracija nespremna ocenjuje CRTA. Na po 5 procenata i na uzorku u Beogradu i u Srbiji primetili su ponavljanje grubih kršenja izbornih pravila: dupli spiskovi, kupovina glasova, narušavanje tajnosti.

Na Kosovu je zabeleženo grubo kršenje procedure, pre svega dostojanstva glasača zbog prostora u kojima su glasali i neprihvatljivog načina glasanja.

Biračima koji su došli na glasačko mesto do 20 časova a nisu stigli da do tada i glasaju, što po zakonu imaju prava, na više od polovine glasačkih mesta to nije omogućeno. U Beogradu je bilo 27 posto biračkih mesta na kojima su birači čekali na glasanje nakon 20 časova, ali im na 11 posto takvih mesta to nije omogućeno da glasaju.

"Ne možemo biti zadovoljni ovakvim izbornim procesom“, rekao je Raša Nedeljkov šef poslatračme misije CRTA i pozvao je građane da se bore za svoje biračko pravo tako što će u naredna dva i po dana prijaviti lokalnim izbornim komisijama ako im je uskraćeno pravo glasa. "Ako to ne uradite, na sledećim izborima vam ništa neće biti bolje", poručio je Nedeljkov.

S.Ć.

Čitajte dnevne vesti, analize, komentare i intervjue na www.vreme.com