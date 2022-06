Čin protesta Vladete Jankovića: Dobili smo beogradske izbore

Vratio mandat: Vladeta Janković

Foto: Marija Janković

12. 6. 2022. / 11.44

"Ja sam to učinio upravo njih radi, misleći da zastupam ono što bi oni želeli. To je bio izraz protesta, jer su ti izbori bili dobijeni, mi njih nismo izgubili. Od 512 prigovora Gradskoj izbornoj komisiji, usvojena su dva, od 261 žalbe Upravnom sudu, usvojene su dve. Kad to pogledate, jasno vam je da nije bilo šanse", rekao je Vladeta Janković za N1.

Na konstataciju da ima i onih koji su razočarani njegovim postupkom Janković, koji je bio kandidat za gradonačelnika opozicione liste Ujedinjeni za pobedu Beograda, kaže da mu je žao zbog toga, ali da ne može da promeni njihovo raspoloženje: "Pokušao sam da objasnim da sam to učinio njih radi, da izrazim protest što smo pokradeni. Izbori su nam ukradeni iz očiju, a sa druge strane da zaštitim njihovo dostojanstvo", te da se u subotu videlo da više nema šale sa opozicijom.

I o opoziciji: "Govorila je vrlo dobro, bili su jedinstveni, na mene su ostavili dobar utisak, ništa to neće biti onako kako je izgledalo, to su socijalisti videli. Što kraće bude trajao mandat ovog sastava, to bolje", te da je ova tanka većina "dobar znak“.

Rekao je Janković i da to sve znači da će se ići na nove izbore, a ako se na nove izbore bude išlo, smatra da se nipošto ne sme ići pod ovih uslovima.

A o budućem gradonačelniku: ako to bude Aleksandar Šapić to znači da će "novih izbora u gradu biti veoma brzo"; ako bi bio Vesić, u šta sumnja, to bi bila "fatalna greška“. Janković sluti da će to ipak biti neko treći, da će naći neku ličnost koja nije ni Šapić ni Vesić.

Rekao je Janković i da se precenjuje potencijal predsednika Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, da je potpuno svejedno hoće li on biti u Vladi ili ne, te da " Vučić neće izreći sankcije Rusiji, iz drugog razloga, a to je raspoloženje naroda".

M.N./FoNet

