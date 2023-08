Centar za urbanizam: Fasade srušenih vrednih kuća na Slaviji je moguće sačuvati

Tobolarova štedionica koje više nema

29. 8. 2023. / 16.43

"Nasilje je i uništavanje arhitektonske, urbanističke i kulturološke istorije grada“, poručila je danas velika glumica Svetlana Ceca Bojković.na konferenciji za štampu ispred gradilišta na Slaviji na kome su nedavno srušene zgrade od istorijske u kulturne vrednosti“.

Apelujući da se barem ponovo obnove fasade tih starih objekata, Ceca Bojković je rekla da "moramo reagovati, čuvati i braniti svaku građevinu koja ima svoju istorijsku i umetničku vrednost od investitora koji, nažalost, vandalski nemilosrdno ruše naše spomenike kulture, vodeći isključivo računa o svom profitu.“

"Tako se ubija identitet grada i njegovih stanovnika i mi to jednostavno ne možemo dopustiti. Ovo što je bilo, bilo je, porušeno je, ali ja sam tu da dam podršku Centru za urbani razvoj da se spase što se spasti može“, zaključila je poznata glumica.

Istoričar umetnosti Marko Stojanović iz Centra za urbanizam rekao je pre toga na N1 da niko ko se bavi arhitekturom nije tražio da se na tom mestu očuvaju udžerice koje su nekvalitetno građene. Ali, kako je kazao, palate koje su srušene su druga priča.

"Godine 2020. je istekla zaštita ovim objektima, što je sramota. Ne znam kako uopšte može da istekne zaštita. U pitanju su zgrade koje su na tom mestu poslednjih 100 godina“, kazao je on.

"Jedino što sada možemo da uradimo, i na čemu insistiramo mi iz Centra za urbani razvoj, jeste da se obnovi ta stara fasada“, kazao je on.

"Obnoviti fasade nije ništa čudno i strano. Radi se svuda u svetu, samo su u Beogradu arhitekte protiv toga, jer valjda onda oni ne mogu da dođu do izražaja. To je normalan postupak da se sačuva sećanje i informacija o gradu u kojem su živeli naši preci i u kojem treba da žive naši potomci. Izraelci su to uradili sa bivšom američkom ambasadom u Kneza Miloša. Srušeno je sve do temelja i ponovili su sve do detalja“, podsetio je on.

"Sruši se ceo unutrašnji deo objekta, ostavi se samo fasada, a onda se unutar zgrade pravi potpuno novi objekat, sa garažama i svim onim što je potrebno savremenom životu. To je krajem 1980-ih rađeno u Francuskoj ulici – pojedine kuće su porušene od temelja, ali su sačuvane ili ponovljene fasade. U (Gospodar) Jovanovoj ulici je napravljena prva pametna kuća, tako što je svaki kamen bio obeležen na fasadi i onda vraćen. Ako to ne znate, mislite da je u pitanju originalan objekat iz 1880-ih. To je ono za šta se zalažemo“, napomenuo je on.

Podsetimo da u "Službenom glasniku“ br. 19 iz 2022. godine piše da " u postupku izrade idejnih rešenja za nove objekte u Ulici Svetozara Markovića, potrebno je sagledati da se postojeći objekti ili njihovi delovi, u maksimalnoj mogućoj meri integrišu u novoizgrađeno tkivo (npr. zadržavanjem likovnosti postojećih objekata, apliciranjem fasada ili njenih delova, postavljanjem info tabli i sl). U slučajevima gde je to celishodno, primeniti princip remodelovanja postojećih objekata u potpuno nove objekte.“

Na pitanje portala "Vremena“ da li će se pridržavati te odluke, investitor gradnje na Slaviji "Maison Royale“ je odgovorio pozitivno:

"Apsolutno ćemo se pridržavati svih odredbi koje su istaknuti u Planu detaljne regulacije iz 2022. godine, a implicirano je kroz dobijanje građevinske dozvole, što je svakako u skladu sa zakonom.“

Međutim, još uvek ništa ne ukazuje i kako će to izvesti.

S.Ć./N1