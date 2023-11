Brnabić: Nema fantomskih glasača

Foto: FoNet

Premijerka Srbije Ana Brnabić odbacila je danas optužbe opozicije da se u birački spisak ubacuju "fantomski glasači", tvrdeći da od uvođenja e-uprave to nije moguće i da je sve "lako proverljivo".

Ona je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije rekla da je to jedna od najvažnijih tema za građane i za njihovo poverenje u izborni proces i demokratiju, a opoziciju optužila da "laže, blati i destabilizuje" državu i stvaranje "dodatnog haosa" u situaciji kada je stabilnost itekako potrebna.

Brnabić je naglasila da je Ministartvo državne uprave i lokalne samouprave reagovalo saopštenjem na "laži da birački spisak nije ažuran" i da se u spisak ubacuju ljudi. Ona je rekla da je MUP, na njen zahtev sproveo postupak provere posle saopštenja poslanika Đorđa Miketića i utvrđeno je da je podnet zahtev za pasivizacuiju adrese nepoznate osobe, ali da to nije uradio Miketić jer to nije ni mogao da učini on, već vlasnik stana, koji je član njegove porodice.

Brnabić je rekla da se niko od medija koju su preneli tu informaciju nije ni potrudio da je proveri u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Premijerka je pokazala faksimile medijski tekstova uoči izbora prethodnih godina o "uvozu glasača" i fantomskim biračima, tvrdeći da su od 2019. godine matične knjige povezane sa biračkim spiskovima koji se stalno ažuriraju i po kojima se premnule osobe automatski brišu sa spiska ili se automatski unose podaci o promeni prezimena. Ona je rekla da je od uvođenja e-uprave sve "lako proverljivo" i da se ne može tek tako pisati i brisati po biračkim spiskovima.

I pred ove, kao i pred prethodne izbore, ponovo je aktuelna priča o fantomskim biračima i često se događa da građanima na njihove adrese stignu pozivi za glasanje i onima koji ne žive na toj adresi. Jedan od onih koji su otkrili da na njihovoj adresi ima još prijavljenih je i Đorđe Miketić iz stranke Zajedno.

Kako je ispričao za portal Nova, pošta s imenom nepoznate žene počela je nedavno da stiže na adresu na kojoj živi.

Zahtev da se dobije informacija ko je sve prijavljen na adresi potrebno je da podnese lice koje je vlasnik stana, odnosno kuće. To je i jedino lice koje je ovlašćeno i može da podnese ovaj zahtev.

Nedavno je i Direktor Centra za lokalnu samoupravu Nikola Jovanović izjavio da je u protekla tri meseca primetno povećan upis birača u četiri opštine u Beogradu – Zemunu, Paliluli, Zvezdari i Vračaru.

Jovanović je naveo da je od 23. jula broj birača na Vračaru veći za 460, u Zemunu za 464, na Zvezdari za 490, a na Paliluli za 693. Sve ovo ne bi bilo neobično da Republički zavod za statistiku nije izneo procenu da se broj stanovnika u Beogradu smanjuje od 2021. godine, pa bi to trebalo da oslikava i birački spisak, konstatovao je Jovanović u pisanoj izjavi.

