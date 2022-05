Briselska Večera: Nesalomivi Aleksandar Vučić

Balkanska braća i sestra: Grupni portret sa Varheljijem i Boreljom

12. 5. 2022. / 10.09

"Oni kažu ‘mi smo nezavisna država i to je potvrđeno odlukom Međunarodnog suda pravde 2010. godine’ i nastaviće sa tim inicijativama. Nama predstoji veoma težak period po tom pitanju. To, naravno, donosi dodatne turbulencije jer oni misle na ukrajinsku situaciju, optužujući Srbiju da je produžena ruka Rusije, naravno govoreči neistine i misle da tu situaciju mogu da iskoriste protiv Srbije i da mogu da dobiju mnogo više nego što su računali ranije", izjavio je Aeksandar Vučić posle radne večere i razgovora koje su čelnici zemalja Zapadnog Balkana imali sa evropskim zvaničnicima u Briselu.

Vučić je sinoć novinarima rekao da će u narednih 36 sati biti održan sastanak srpskog Saveta za nacionalnu bezbednost i da će Srbija "početi politički da reaguje" i da niko i ne pomisli "da može da nas ucenjuje i da pritiscima može da slomi Srbiju“ jer, zapretio je Predsednik, "neće to ići tako lako kako su zamislili".

A onda mirnije: sa komesarom Evropske unije za proširenje i susedsku politiku Oliverom Varheljijem i šefom diplomatije EU Žozepom Boreljom imao je "korektan razgovor", a najavio je i veliki samit o Zapadnom Balkanu koji će da organizuju Francuzi 23. juna.

"Što se nas tiče situacija nije jednostavna, ali nemamo kud, ne možemo iz svoje kože“, rekao je Vučić i onda ispričao ono o Srbiji kao malom brodu koji će, on valjda kao kapetan i njegova posada, siguran je, "uspeti da uvedu u mirne vode i da osiguraju dobru budućnost za građane Srbije“.

Najavio je Vučić i borbu neprestanu na međunarodnoj sceni za dalje povlačenje priznanja Kosova.

Nije Predsednik srećan zbog "složene, kompleksne, komplikovane“, nadasve "teške“ situacije.

Ali je naglasio da Srbija "nema gde drugde da ide osim ka Evropi“, ali "čuvajući svoje državne i nacionalne interese“. Pošto je on lično državne i nacionalne inerese definisao i kao nikada i ni po koju cenu priznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije i održavanje prijateljskih odnosa sa bratskom Rusijom i prijateljskom Kinom onda, kao i do sada, nije baš jasno kako će to Srbija usred svetskog sukoba Zapada, Evrope, sa Rusijom, da ide ka Evropi.

