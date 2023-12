Brat ubijenih u Malom Orašju trči za pomoć porodicama

Foto: Jutjub skrinšot

18. 12. 2023. / 13.46

Jovan Mitrović iz Malog Orašja, brat Petra i Marka Mitrovića koji su ubijeni 4. maja u tom mestu, trčaće u petak, 29. decembra do manastira Tumane kako bi prikupio novčanu pomoć za oporavak ranjenih u tom masovnom ubistvu.

Mitrović je, u pisanoj izjavi, naveo da je jedna od želja njegovog brata Petra bila da iz sela Malo Orašje krene put manastira Tumane gde bi stigao na pričest.

"Pričao je o tome dugo, sigurno par meseci. Nije mu se dalo da krene. Iz dana u dan je spremao opremu za to hodočašće: ranac za planinarenje, šator za prenoćište i drugo", rekao je Mitrović.

On je rekao kako oseća potrebu da to uradi za brata, da njegove želje oživi na neki način, jer je njemu i njegovoj porodici to veoma važno. On je rekao da će trčati iz Malog Orašja ka manastiru Tumane i pozvao građane da doniraju i podrže neostvarenu želju njegovog brata Petra time što će, u okviru svojih mogućnosti, novčano pomoći oporavak teško ranjenih u Malom Orašju.

Podsetimo, masovno ubistvo u Mladenovcu i Smederevu dogodilo se 4. maja, samo dan nakon što je trinaestogodišnji dečak u OŠ “Vladislav Ribnikar” ubio deset, a ranio šest osoba. U selima Malo Orašje kod Smedereva i Dubona kod Mladenovca tek punoletni mladić ubio je devetoro mladića i devojaka, svojih komšija, od kojih je dvoje bilo maloletno.

Podaci za uplatu su: Jovan Mitrović, račun: 160-6000000847092-76, svrha uplate: Pomoć ranjenima u Malom Orašju.

M.J./FoNet