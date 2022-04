Branko Perić: Više nema logičnih predviđanja za BiH

Dodik je srušio postdejtonsku BiH: Branko Perić

Foto: Privatna arhiva

27. 4. 2022. / 9.03

Branko Perić, sudija, pisac i publicista, poznat je kao čovjek koji kritički promišlja procese i događaje i bez dlake na jeziku iznosi svoje stavove u javnosti. Od 1996. godine obavljao je funkciju urednika u nekoliko novinskih agencija, bio prvi predsjednik nezavisnog Udruženja novinara Republike Srpske, te postao potpredsjednik Vijeća Regulatorne agencije za komuniciranje BiH. Nakon 2003. sudija je Suda Bosne i Hercegovine, a od 2004. godine i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VTSV).

Za "Vreme“ kaže: "Dodik je bojkotom državnih institucija srušio postdejtonsku strukturu BiH. On to objašnjava vraćanjem na ustavnu strukturu Dejtonskog sporazuma, ali to nije dobra argumentacija. Dejtonska struktura se 25 godina oblikovala u praksi, dijelom sporazumnim prenošenjem nadležnosti (vojska, porezi, pravosuđe), a dijelom nametanjem zakona od strane visokog predstavnika. U konfiguraciji nove strukture vladajuće politike su aktivno učestvovale imenujući svoje kadrove u nove državne institucije.

Sada Dodik najavljuje rušenje faktičkog poretka i preduzima konkretne korake. Skupština RS je već donijela zakon o Agenciji za lijekove, a najavljeno je usvajanje Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS) RS. Ako se usvoji Zakon o VSTS, ruši se jedna državna institucija (VSTV BiH). To bi se moglo tumačiti kao prelazak crvene linije i ulazak u kriminalnu zonu.

Dodik to radi iz više razloga. Prvo, želi da pokaže da dejtonska BiH nije moguća. Drugo, proizveo je krizu da bi stekao pregovaračku prednost i u pregovorima nešto dobio. Procijenio je da bi mogao dobiti nazad u nadležnost pravosuđe i time bi definitivno osigurao svoju nekažnjivost. Mislim da je to cilj svih politika u BiH i da bi Dodik mogao uspjeti u ovoj namjeri.”

