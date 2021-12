Branka Prpa: Presudom nije stavljena tačka na ubistvo Ćuruvije

Vesti

Farsa koja traje 20 godina: Branka Prpa

Foto: Bojan Stekić

3. 12. 2021. / 9.54

"Na ubistvo Slavka Ćuruvije ovom presudom nije stavljena tačka, stavljene su tri tačke jer se pitanje ko je naručilac ubistva nezavisnog novinara, nikada nije postavilo“, kaže za "Vreme“ istoričarka i tadašnja supruka Slavka Žuruvije Branka Prpa povodom drugostepene presude koju je danas doneo Specijalni sud za ubistvo novinara i vlasnika "Dnevnog telegrafa“.

Slavko Ćuruvija je na Uskrs 11. Aprila 1999. u ulazu zgrade u kojoj je živeo u Svetogorskoj ulici u Beogradu ubijen sa 17 hitaca s leđa. Prpa je bila svedok likvidacije.

Ona smatra da su odgovori na pitanja ko je dao nalog i ko je naručilac ubistva fundamentalno važni za budućnost ove zemlje i novinarsku profesiju.

Četvorica šefova Državne bezbednosti (DB) osuđeni su juče u Specijalnom sudu na ukupno 100 godina zatvora, a i u potvrđenoj presudi kao direktni izvršilac atentata na Ćuruviju je ponovo navedeno NN lice.

U aprilu 2019. godine ovaj sud je osudio četvoricu pripadnika Državne bezbednosti na izdržavanje iste zatvorske kazne. Međutim, prvostepena presuda za ovo ubistvo je poništena zbog uvođenja NN lica u krajnji epilog, što je dovelo do prekoračenja optužbe.

Branka Prpa smatra da ovo nije nikakva nova presuda, već presuda u istoj formi kao i prethodna. Ona dodaje da je ovo sve "sramotna igra“, jer je u ovom slučaju tužilac doveo u pitanje presudu, po svedočenjima Milorada Lukovića Legije, koji "uopšte nije relevantan svedok“.

"Pre svega, ovo je farsa koja traje evo već više od dve decenije. Mi govorimo o presudi pripadnicima Državne bezbednosti koji su ubili nezavisnog novinara. Nijednog trenutka, nikada ni u istragama ni u svim tužbama koje su tužioci podnosili, nije bilo reči o naručiocu tog ubistva“, navodi Prpa.

Prema njenim rečima, ukoliko je ubistvo izvršila DB, onda je jasno da iza tog ubistva stoji država, odnosno oni koji su tada bili na vlasti u toj državi. Prpa naglašava da ovom presudom konsekvence postoje samo za državne službenike, ne i za one koji su ubistvo naručili.

"Mi ponovo upadamo u tu logičku zamku: da li će se ikad saznati ko je bio NN lice? A pitanje treba da bude obrnuto: da li će se ikad saznati ko je dao nalog za to ubistvo. To je pitanje koje nikada nije postavljeno. To je sramota za ovu zemlju, apsolutna i totalna“, kaže Prpa.

Tadašnji šef DB-a Radomir Marković i Milan Radonjić osuđeni su na po 30 godina, dok su Miroslav Kurak i Ratko Romić osuđena na po 20 godina zatvora.

Kao očevidac Branka Prpa od početka procesa tvrdi da ni jednog optuženo ne prepoznaje kao čoveka koji je pucao u Ćuruviju.

Čitajte dnevne vesti, komentare, analize i intervjue na www.vreme.com