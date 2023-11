Branislav Grubački Guta: Kragujevac izgubio oreol relativno slobodne zone

Foto: MC

27. 11. 2023. / 12.05

Tribina na otvorenom Inicijative ProGlas, prva do sada, biće održana u sredu 29. novembra na centralnom gradskom trgu u Kragujevcu. Zašto na Trgu, a ne u nekoj od prostorija u Kragujevcu?

Nešto ranije, 17. novembra, Glas Šumadije uputio je poziv i molbu da im se 24. novembra u terminu od 19 do 21 časova, pod komercijalnim uslovima odobri korišćenje skupštinske sale za održavanje tribine na kojoj bi učestvovali nezavisni intelektualaci koji su pokrenuli inicijativu ProGlas.

S obzirom na to da je za razliku od vlasti Srpske napredne stranke u većini gradova u Srbiji, gradska vlast u Kragujevcu bila do sada otvorena kada je reč o mogućnosti da skupštinsku salu koriste, kako nezavisni mediji za organizaciju tribina, tako i mnoge organizacije civilnog društva, ovog puta to se nije dogodilo.

Naime, u odgovoru koji je dobio Glas Šumadije piše da Komisija "nije u mogućnosti da razmatra zahtev“, jer je "neophodan izbornoj komisiji za predizborne aktivnosti. Kako Glas Šumadije prati predaju izbornih lista, ali i druge aktivnosti Gradske izborne komisije, sve te radnje uvek su se odvijale u sali 105, ni jednom u sali Skupštine grada.

"To je nedopustivo i neprihvatljivo, da je Kragujevac izgubio oreol relativno slobodne zone, jer je dosad prostor Skupštinske sale bio na raspolaganju i opoziciji, a kamoli ovakvim inicijativama. Pošto je Kragujevac izuzetno važan grad i centar Šumadije, opredelili smo se da napravimo događaj od velikog značaja, tako što će se tribina odrźati Kod krsta, gde je epicentar celog regiona, kaže za portal "Vremena“ Branislav Grubački Guta, osnivač Novog optimizma i član inicijative ProGlas.

On takođe navodi da bina i relevantni govornici, potpomognuti bubnjarima Balkanska lavina, biće relacija koja će privući, sigurni smo, veliki broj stanovnika Kragujevca i šire okoline.

Učesnici tribine – sudija i pisac Miodrag Majić, profesorka i bivša rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović, profesorka Univerziteta u Beogradu, psihološkinja Tamara Džamonja Ignjatović i lider pokreta Kreni Preomeni, pravnik Savo Manojlović predstaviće građanima tekst proglasa i ciljeve inicijative.

Iz Inicijative ProGlas su pozvali građane Šumadije da im se pridruže, budući da će tribina u Kragujevcu biti prva kojoj će moći da prisustvuju svi zainteresovani građani, što nije bio slučaj do sada, jer u pojedinim gradovima nije bilo moguće iznajmiti sale adekvatne veličine.

Inicijativu ProGlas je, do danas u 10 sati potpisalo je 150.895 građana, među kojima i više desetina javnih ličnosti. Posetioci tribine u Kragujevcu takođe će moći da potpišu ProGlas.

