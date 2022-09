Božo Prelević: Vučić organizuje i Prajd i litije

Iza svega stoji Vučić: Božo Prelević

14. 9. 2022. / 10.42

Advokat Božo Prelević rekao je gostujući u Novom danu na N1 da će biti i Prajda i litija i da je to win-win pozicija za Alekandra Vučića.

"Formalno niko neće izgubiti, šetaće se uprkos zabrani, neke litije će da se skupe, policija će verovatno da nagrabusi. Umesto da ublažavate sukobe, vi ih podstičete. Šta znači da šaljete premijerku na Europrajd, a tatu na litije, on obe stvari organizuje“, rekao je Prelević.

Kaže da je i Prajd i litije organizuje Vučić, jer da njemu treba zabava, a dok mi gledamo zabavu, on će da se zaduži milijardu dolara ili će da da nešto Kosovu.

"To mu je ideja“, kaže Prelević, "to je pinkovizacija političkog prostora Srbije i to tako funkcioniše od kako je došao na vlast".

Režim protiv naroda

"Hajde da postavimo pitanje zbog čega danas nema demonstracija desničara i navijačkih grupa protiv vlade Ramuša Hardinaja na Kosovu“, rekao je još pre pet godina u intervjuu za "Vreme“ Božo Prelević u tekstu "Režim protiv naroda“.

"To je zato što Srpska napredna stranka orkestrira sve u Srbiji. Ova stranka koja je sada na vlasti upravo je ista ona stranka koja je učestvovala u paljenju američke ambasade“, rekao je tada Prelević.

Za njega je bilo "šokantno“ da se nakon procesa dugog devet i po godina ne zna da je za to delo utvrđeno da su pripadnici osuđene grupe svi bili članovi Srpske radikalne stranke, da su autobusima bili dovezeni u Beograd.

"Ponekad mislim da treba da pitamo ove na vlasti koliko im je para dovoljno. Pa kad kažu, da mi građani to nekako skupimo jer će potpuno da unište sve – zdravstvo, školstvo, pravosuđe, medije, celu zemlju, sve što dotaknu“, govorio je Prelević

"Dajte, ljudi, da skupimo – isplati se; dajte da im platimo, to će biti jeftinije od ovoga šta nam rade".

M.N./N1

