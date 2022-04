Boško Obradović: Neka nevidljiva ruka je spojila Vučića i Đilasa

Povratnik u Skupštinu: Boško Obradović

Foto: Sava Radovanović/Tanjug

15. 4. 2022. / 12.21

Lider Patriotskog bloka i Dveri Boško Obradović kaže za postal “Vremena” da je i političkim laicima jasno da “nešto drugo” stoji iza sastanka Vučića i Đilasa i da tema nije bio Beograd, već da ih je spojila “neka nevidljiva ruka”. Smatra da će glavni društveno politički rascep biti oko pitanja uvođenja sankcija Rusiji, koji može “napraviti neočekivana partnerstva”. Dodaje da se, primera radi, na istoj strani mogu naći Vučić, Đilas i koalicija “Moramo”.

On smatra da Vučić i Đilas imaju većinu odbornika u skupštini grada Beograda i da mogu da odluče šta god se oni između sebe dogovore, ali i misli da je posredi “medijska priprema za uvođenje sankcija Rusiji”. Po rečima Obradovića, to bi bila “legitimna koalicija”, ali i “teška prevara birača”.

“Do ponavljanja izbora u Beogradu može doći samo tako što koalicija SNS-SSP zajedničkim snagama opstruiše formiranje nove gradske vlasti”, objašnjava Obradović i dodaje da misli da to “može biti cilj Vučića i Đilasa, koji nisu zadovoljni izbornim rezultatima i žele da političku scenu vrate u okvire njihovog dvopartijskog monopola”.

Na pitanje zašto je sada došlo do formiranja saveza između Patriotskog bloka i Zavetnika, a ne pred izbore, sagovornik pojašnjava da je prof. Dr. Miloš Ković ranije predlagao da sve patriotske i suverenističke političke opcije koje su na referendumu bile protiv promene Ustava “treba da čine jednu izbornu listu”. Kaže da je on bio za to, da je čak bio spreman i da “žrtvuje svoju predsedničku kandidaturu” zarad zajedničkog kandidata, ali da drugi to nisu prihvatili.

Za jučerašnju konferenciju sa Zavetnicima kaže da predstavlja “poziv za dalje ujedinjenje patriota u Srbiji u odbrani nacionalnih i državnih interesa”, kao i pravljenje “trećeg političkog bloka u odnosu na sadašnju i bivšu vlast”.

“Novi izbori doneće samo dalji pad rejtinga bivše i sadašnje vlasti i rast novih političkih snaga levice i desnice, a pre svega Patriotskog bloka”, zaključuje Obradović.

